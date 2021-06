Prokuratúra žiada pre Chauvina za Floydovu smrť 30-ročné väzenie

Súd už v apríli uznal expolicajta vinným z vraždy a zabitia.

25. jún 2021 o 21:43 ČTK

MINNEAPOLIS. Tridsať rokov väzenia žiada prokuratúra pre bývalého policajta Dereka Chauvina, ktorý bol v apríli uznaný vinným z vraždy a zabitia Afroameričana Georgea Floyda.

Súdne vypočutie, na konci ktorého sudca Peter Cahill vynesie rozsudok, sa začalo v piatok večer SELČ v americkom Minneapolise.

"Mučenie je správny výraz pre to, čo policajt Floydovi urobil," povedal žalobca Matthew Frank.

"Nebol to náhodný výstrel alebo rana do tváre. Bolo to deväť a pol minúty krutosti na bezmocnom mužovi, ktorý prosil o vlastný život," dodal.

Floydov brat: Žiadame maximálny trest

Floydova smrť spustila v USA vlnu masívnych protestov proti rasizmu a policajnému násiliu.

Chauvinovi hrozí až 30-ročné väzenie, Cahill totiž v máji uznal, že Floydovo úmrtie 25. mája 2020 sprevádzali priťažujúce okolnosti.

Na úvod súdu prehovorili príbuzní zabitého Georgea Floyda vrátane jeho sedemročnej dcéry, ktorá spomínala na svojho otca, na ich spoločné večere a zverila sa, ako veľmi jej chýba.

"Za seba a svoju rodinu hovorím, že žiadame maximálny trest," vyhlásil potom jeden z Floydových bratov Terrence Floyd, ktorý pri svojom vystúpení nedokázal zadržať slzy.

Zatiaľ čo počas jarného trojtýždňového procesu s Chauvinom bola súdna budova chránená betónovými zábranami, ostnatým drôtom a strážili ju príslušníci Národnej gardy, v piatok tieto opatrenia okolo súdu zmizli. To dokazuje, ako sa od apríla zmiernilo napätie po tom, čo padlo rozhodnutie o Chauvinovej vine, napísala agentúra Reuters.

Vražda a zabitie

Za zákrok proti neozbrojenému Afroameričanovi bol Chauvin v apríli uznaný vinným z dvoch rôzne závažných obvinení: z vraždy a tiež zo zabitia.

Agentúra AP uviedla, že nech už bude Chauvinovi vymeraný akýkoľvek trest, môže pri dobrom správaní počítať s podmienečným prepustením po odpykaní dvoch tretín trestu, čo je v Minnesote obvyklý postup.