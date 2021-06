Expolicajt Chauvin dostal za vraždu a zabitie Georgea Floyda 22,5 roka väzenia

Súd už v apríli uznal expolicajta vinným z vraždy a zabitia.

25. jún 2021 o 21:43 (aktualizované 25. jún 2021 o 22:39) ČTK

MINNEAPOLIS. Dvadsaťdva a pol roka väzenia vymeral v piatok americký súd bývalému policajtovi Derekovi Chauvinovi, ktorého porota v apríli uznala za vinného z vraždy a zabitia Afroameričana Georgea Floyda.

Floydova smrť vyvolala v Spojených štátoch najväčšie demonštrácie za rasovú spravodlivosť za niekoľko uplynulých desaťročí.

"Rozsudok nie je založený na emócii alebo sympatii," uviedol sudca Peter Cahill počas čítania verdiktu nad Chauvinom na súde v Minneapolise, kde sa vražda vlani koncom mája odohrala.

Cahill vo svojom krátkom príhovore dodal, že rozsudok sa nezakladá ani "na verejnej mienke", ale na zákone a konkrétnych skutočnostiach viažucich sa k danému prípadu.

Právnik Floydovej rodiny Ben Crump označil piatkový verdikt súdu za "historický" krok smerom k rasovému zmiereniu.

Pri dobrom správaní môže Chauvin rátať s podmienečným prepustením po odpykaní dvoch tretín trestu, čiže zhruba po 15 rokoch.

Floydov brat: Žiadame maximálny trest

Prokuratúra žiadala pre Chauvina 30-ročné väzenie. Obhajoba zasa požadovala podmienečný trest s odôvodnením, že Floydova vražda by sa dala "najlepšie popísať ako chyba vykonaná v dobrej vôli".

"Mučenie je správny výraz pre to, čo policajt Floydovi urobil," povedal počas piatkového súdu žalobca Matthew Frank.

"Nebol to náhodný výstrel alebo rana do tváre. Bolo to deväť a pol minúty krutosti na bezmocnom mužovi, ktorý prosil o vlastný život," dodal.

Chauvinovi hrozilo až 30-ročné väzenie, pretože Cahill v máji uznal, že Floydovo úmrtie 25. mája 2020 sprevádzali priťažujúce okolnosti.

Na úvod súdu prehovorili aj príbuzní zabitého Georgea Floyda vrátane jeho sedemročnej dcéry, ktorá spomínala na svojho otca, na ich spoločné večere a zverila sa, ako veľmi jej chýba.

"Za seba a svoju rodinu hovorím, že žiadame maximálny trest," vyhlásil potom jeden z Floydových bratov Terrence Floyd, ktorý pri svojom vystúpení nedokázal zadržať slzy.

Opatrenia zmizli

Zatiaľ čo počas jarného trojtýždňového procesu s Chauvinom bola súdna budova chránená betónovými zábranami, ostnatým drôtom a strážili ju príslušníci Národnej gardy, v piatok tieto opatrenia okolo súdu zmizli. To dokazuje, ako sa od apríla zmiernilo napätie po tom, čo padlo rozhodnutie o Chauvinovej vine, napísala agentúra Reuters.

Za zákrok proti neozbrojenému Afroameričanovi bol Chauvin v apríli uznaný vinným z dvoch rôzne závažných obvinení: z vraždy a tiež zo zabitia.