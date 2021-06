Búrka poškodila aj obec Stebno v Lounsku, i tam hovoria o tornáde

Škody odhadujú na sto miliónov.

25. jún 2021 o 14:11 SITA

BRATISLAVA. Štvrtková búrka v Česku značne poškodila aj obec Stebno v Lounsku. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že meteorológovia nevylučujú, že aj túto oblasť zasiahlo tornádo.

Predpokladajú to po prvej prehliadke spôsobených škôd, ktoré zrejme dosiahnu desiatky miliónov českých korún.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Skutočne to vyzerá na tornádo. Škody tomu nasvedčujú a niektorí ľudia o tom hovoria. Ukazovalo by to na tornádo F1, F2. Zatiaľ to však nemáme potvrdené,“ vyjadril sa Radek Tomšů z ústeckej pobočky Českého hydrometeorologického úradu.

Súvisiaci článok Búrka najviac zasiahla Hrušky a Lužice. Pozrite si letecké zábery Čítajte

Dodal tiež, že jeho kolegovia vykonávajú šetrenie na mieste a čakajú tiež na prípadné videozáznamy. Zatiaľ však žiadne nemajú k dispozícii.



Na mieste je stovka hasičov, dobrovoľníkov. „Je to doslova apokalypsa. Škody odhadujem tak na sto miliónov,“ povedal k situácii v Stebne Miroslav Brda, starosta mesta Kryry, pod ktoré Stebno spadá. Nikto pritom podľa neho neutrpel zranenia.



Poškodené sú všetky stromy, podobne ako väčšina striech domov, pričom niektoré už strechu ani nemajú, uvádza iDNES.cz.

„Spadlo tiež šestnásť stodôl. Ľudia, ktorí zostali zatvorení v domoch, sa z tej hrôzy nedokážu spamätať. Keď sa im dom rozklepal, báli sa, že im spadne na hlavu. Len premýšľali, kam ujsť,“ opísal ďalej starosta s tým, že väčšina obyvateľov je vyššieho veku a so škodami si len tak ľahko neporadia.



Jeden z majiteľov poškodených domov pre MF DNES opísal, že mu z domu uletela strecha aj fotovoltickými panelmi.



Mesto Kryry podľa starostu ponúklo občanom náhradné ubytovanie, čo však nikto nevyužil. Do obce dali priviezť aj základné potraviny a do večera by podľa neho mohli energetici obnoviť dodávky.



Podobná situácia je podľa iDNES.cz i v obci Blatno v Lounsku, kde ležia na ceste popadané stromy a poškodené sú aj strechy.