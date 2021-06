Rýchlosť vetra na Morave dosiahla viac ako dvesto kilometrov

Tornádo, ktoré sa prehnalo južnou Moravou, malo silu F3 až F4.

25. jún 2021 o 11:29 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Tornádo, ktoré sa vo štvrtok prehnalo južnou Moravou, malo silu F3 až F4. Pre spravodajský portál TN.cz to uviedla meteorologička Dagmar Honsová. Pri určovaní sily tornáda je rozhodujúca rýchlosť vetra a rozsah spôsobených škôd.



„Vyzerá to tak, že tornádo malo rýchlosť 200 kilometrov za hodinu, čo by znamenalo silu F3. Škody sa ešte budú vyčísľovať, ale vyzerá to skôr na silu F4,“ povedala meteorologička. Pri sile F4 dosahuje rýchlosť vetra viac ako 260 kilometrov za hodinu.



Sila tornáda sa určuje podľa takzvanej Rozšírenej Fujitovej stupnice, pričom F0 je najslabšie a F5 najsilnejšie.

Súvisiaci článok Na Morave potvrdili po búrke a tornáde štyri obete Čítajte

Extrémne počasie na Břeclavsku a Hodonínsku, ktoré zahŕňalo búrky a krúpy veľké ako tenisové loptičky, zanechalo postihnuté miesta v katastrofickom stave. Najhoršie postihnuté sú obce Hrušky, ktorých polovicu zrovnalo tornádo so zemou, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice.

Štyria ľudia zomreli, desiatky utrpeli zranenia. Desaťtisíce ľudí skončili bez elektriny, problémy sú aj s mobilným signálom a uzavreté sú aj časti diaľnic D1 a D2. Premiér Andrej Babiš, ktorý v piatok plánuje miesta navštíviť, udalosť označil za apokalypsu.



V oblasti je podľa TN.cz zhruba tisíc záchranárov. Minister vnútra Jan Hamáček informoval, že v teréne je približne 550 hasičov, vrátane dvoch tímov s ťažkou technikou, 56 ľudí záchranného útvaru i dvoch tímov USAR (tímy na vyhľadávanie a záchranu osôb v zastavaných územiach, pozn. SITA), ktoré majú po 36 členov.

V postihnutej oblasti zasahovalo podľa vicepremiéra aj takmer 600 policajtov, aktuálne ich je nasadených 250. Pomáha aj 20 vojakov s technikou a ďalších 150 je pripravených okamžite nastúpiť.



Moravským záchranným zložkám pomáhali aj kolegovia z Rakúska a Slovenska, pomoc smeruje aj z iných častí Česka.



Vláda už oznámila uvoľnenie zdrojov na pomoc postihnutým obciam a ich obyvateľom. Obrovská vlna solidarity sa zdvihla aj medzi obyvateľmi krajiny, ktorí už na pomoc vyzbierali desiatky miliónov korún.