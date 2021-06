Skutočná apokalypsa. Babišova vláda pomôže Morave

Babiš smeruje z Bruselu na Moravu.

25. jún 2021 o 10:58 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš (ANO) odletí v piatok o 12.00 h z Bruselu do Brna, aby na južnej Morave navštívil obce, ktoré vo štvrtok zasiahli silné búrky a tornádo. Vyčíňanie živlu označil za apokalypsu, informovala spravodajská televízia ČT24.

"My ako vláda urobíme všetko pre to, aby sme ľuďom pomohli, pretože je to skutočne apokalypsa, dvetisíc poškodených domov, musíme urobiť maximum," zdôraznil Babiš.

V dôsledku štvrtkových silných búrok a vzniknutého tornáda v okresoch Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji zomreli najmenej štyria ľudia. Zranenia utrpeli stovky ľudí. V okrese Břeclav zničilo tornádo tretinu obce Hrušky.