Európsky parlament schválil klimatický zákon, požaduje zníženie emisií o 55 percent

Požadovať zníženie o 55 percent je podľa vedcov nedostatočné.

24. jún 2021 o 15:07 TASR

BRUSEL. Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil nový klimatický predpis EÚ, ktorý zvyšuje cieľ redukcie emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo 40 percent na aspoň 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Europoslanci vyjadrili nádej, že s pomocou zachytávania uhlíka by mohli emisie klesnúť až o 57 percent.

Za nariadenie o znižovaní emisií, na ktorom sa v apríli vyjednávači EP dohodli so zástupcami členských štátov, hlasovalo 442 poslancov, 203 bolo proti a 51 sa zdržalo hlasovania.

Záporné emisie

Klimatický zákon EÚ premieňa politický prísľub Európskej zelenej dohody o dosiahnutí klimatickej neutrality Únie do roku 2050 na záväzok. Nová právna úprava prinesie európskym občanom a podnikom právnu istotu a predvídateľnosť, aby sa na prechod ku klimatickej neutralite mohli náležite pripraviť. Po roku 2050 by sa EÚ mala usilovať o dosiahnutie záporných emisií.

Súčasný cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent v porovnaní s rokom 1990 by sa mal na základe nového klimatického predpisu EÚ zvýšiť aspoň na 55 percent.

Európskou komisiou pripravovaný návrh nariadenia o využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF), ktorý je zameraný na regulovanie emisií a ich zachytávanie pri využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve, by mal podporiť zachytávanie uhlíka v EÚ a zvýšiť cieľ redukcie emisií do roku 2030 až na 57 percent.

Nezávislé vedecké poradenstvo pre poslancov

Cieľ Únie v oblasti znižovania emisií do roku 2040 by mala eurokomisia navrhnúť do šiestich mesiacov po prvom globálnom hodnotení, ktoré by sa na základe Parížskej dohody malo uskutočniť v roku 2023. Poslanci presadili, aby exekutíva EÚ zverejnila odhad maximálneho množstva emisií skleníkových plynov, ktoré bude možné v EÚ vypustiť bez ohrozenia záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody. Takzvaný rozpočet EÚ na emisie skleníkových plynov by mal byť jedným z kritérií definovania nového cieľa na rok 2040.

Komisia do 30. septembra 2023 a následne každých päť rokov zhodnotí kolektívny pokrok dosiahnutý všetkými krajinami EÚ.

Poslancom sa s cieľom zaistiť nezávislé vedecké poradenstvo podarilo presadiť zriadenie Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy. Jej úlohou bude monitorovať dosiahnutý pokrok a sledovať konzistentnosť politík EÚ s klimatickými cieľmi a medzinárodnými záväzkami Únie.