Nedotknuteľnosť hraníc je zásadná, reagovalo Rusko na incident v Čiernom mori

Británia poprela ruskú verziu o narušení hraníc.

24. jún 2021 o 14:06 SITA

MOSKVA. Rusko je pripravené chrániť svoje hranice vojenskou silou. Vyhlásil to vo štvrtok námestník ministra zahraničia Sergej Rjabkov.

Reagoval na incident zo stredy, keď sa podľa ruského ministerstva obrany britský torpédoborec priblížil k polostrovu Krym do oblasti, ktorú si Moskva nárokuje ako svoje pobrežné vody.

Podľa vyhlásenia ministerstva obrany loď HMS Defender prenikla tri kilometre do ruských pobrežných vôd a priblížila sa k mestu Sevastopoľ, kde sa nachádza základňa ruského námorníctva.

Na varovné výstrely pobrežnej hliadky loď nereagovala a k zmene kurzu ju prinútilo až zhodenie štyroch bômb pred plavidlo, uviedlo ministerstvo.

Britské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že loď nebola terčom ostreľovania a nenarušila ruské pobrežné vody, nakoľko sa pohybovala v oblasti, ktorá patrí Ukrajine.

„Nedotknuteľnosť ruských hraníc ja absolútne zásadná,“ povedal Rjabkov.

Rusko bude podľa neho hranice chrániť „všetkými prostriedkami, diplomatickými, politickými a pokiaľ to bude potrebné vojenskými“.

Na otázku, ako sa Rusko zachová v prípade zopakovania podobných incidentov Rjabkov odpovedal, že ak varovné výstrely nezaúčinkujú, bude nasledovať priamy útok.

„Môžeme apelovať na rozum a rešpekt medzinárodného práva... Ak to nepomôže, môžeme zhodiť bomby, a nie iba do cesty ale priamo na cieľ, pokiaľ to kolegovia inak nedokážu pochopiť,“ povedal Rjabkov.