Izrael odkladá otvorenie hraníc pre turistov do 1. augusta

Krajina má obavy zo šírenia nákazlivejšieho delta variantu vírusu.

24. jún 2021 o 10:54 SITA

JERUZALEM. Izraelská vláda odložila plánované opätovné otvorenie krajiny vakcinovaným turistom pre obavy zo šírenia nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu. Izrael sa chystal otvoriť hranice pre turistov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 od 1. júla.

Skupinám vakcinovaných zahraničných návštevníkov začal povoľovať vstup do krajiny už v máji. Všetci turisti smerujúci do Izraela musia pred odletom absolvovať testy a zároveň musia predložiť doklad o očkovaní.



Avšak po tom, ako počet infekcií koronavírusom v Izraeli minulý týždeň stúpol, vláda v stredu oznámila, že otvorenie hraníc pre turistov odloží do 1. augusta. Izraelské ministerstvo zdravotníctva počas predošlého dňa nahlásilo 110 nových prípadov nákazy koronavírusom.

