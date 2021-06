Francúzi zatkli pre podvod s dávkami v nezamestnanosti šiestich ľudí

Predpokladá sa, že skupina obrala štát o 12 miliónov eur.

23. jún 2021 o 15:48 SITA

BRATISLAVA. Francúzski žandári a izraelská polícia zakročili proti organizovanej zločineckej skupine, ktorá viedla sofistikovaný podvod so štátnymi dávkami. Vo Francúzsku v tejto súvislosti zatkli šiestich ľudí.

Informoval o tom Europol, ktorý podporil danú operáciu.



Predpokladá sa, že zločinecká skupina obrala francúzsky štát o 12 miliónov eur na dávkach v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Urobila tak prostredníctvom 3 600 krycích spoločností. Podvodne získané dávky dostali na francúzske bankové účty a tie následne okamžite previedli do zahraničia, presúvali po Európe a napokon premenili na virtuálnu menu.



Hlavného podozrivého, 30-ročného muža s francúzskym a izraelským občianstvom, a jeho manželku zatkli 16. júna o 5:00 v Replonges neďaleko hranice so Švajčiarskom. Dvojica sa snažila ujsť do Ženevy, odkiaľ plánovali nasadnúť na let do Tel Avivu, ktorý si rezervovali na poslednú chvíľu.



O hodinu neskôr žandári vykonali niekoľko razií v Paríži a na jeho predmestí, aby zatkli jeho komplicov - všetko príbuzných - a hľadali miesto, kde skrývali veľkú sumu peňazí.

Hotovosť našli ešte v ten večer na súkromnom parkovisku v parížskom 19. obvode.

Vo vodeodolných a ohňuvzdorných taškách sa nachádzalo celkovo 1 765 630 eur a 3 420 dolárov. Na parkovisku tiež našli vrecko s hodinkami v hodnote 230-tisíc eur a šperkami za 30-tisíc eur.

Francúzske úrady okrem toho z bankových účtov kriminálnej skupiny zhabali viac ako 6,2 milióna eur.



Súbežne s akciou vo Francúzsku polícia podnikla kroky voči členom skupiny v Izraeli. Zadržala jedného komplica a prehľadala call centrum v meste Netanja, ktoré zločinci používali na organizáciu podvodov.

Policajti pri tejto príležitosti zhabali telefóny a špičkové technologické vybavenie.