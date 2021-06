Európska komisia chce zriadiť spoločnú kybernetickú jednotku

Jej úlohou bude predchádzať hromadným kyberneticko-bezpečnostným incidentom.

23. jún 2021 o 14:16 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia má v pláne vybudovať novú spoločnú kybernetickú jednotku, ktorá bude riešiť rastúci počet závažných kyberneticko-bezpečnostných incidentov ovplyvňujúcich verejné služby, ako aj život podnikov a občanov v celej Európskej únii. Informoval o tom oficiálny web výkonného orgánu EÚ.



Počet kybernetických útokov, ich rozsah a dôsledky neustále rastú a výrazne ovplyvňujú bezpečnosť v únii. Ako uviedla komisia, všetci príslušní aktéri v EÚ „musia byť pripravení spoločne reagovať a vymieňať si relevantné informácie nielen na základe potreby poznať, ale aj potreby zdieľať“.

Úlohou spomenutej kybernetickej jednotky bude zlúčiť zdroje a odborné znalosti dostupné v EÚ a jej členských štátoch s cieľom účinne predchádzať hromadným kyberneticko-bezpečnostným incidentom a krízam, odrádzať od nich a reagovať na ne.



„V súčasnosti pôsobia v EÚ a jej členských štátoch v rôznych oblastiach a sektoroch viaceré subjekty. Sektory síce môžu byť rozdielne, často však čelia rovnakým hrozbám - preto je potrebná koordinácia, výmena poznatkov a dokonca včasné varovanie,“ informuje Európska komisia.



Tá navrhuje vybudovať spoločnú kybernetickú jednotku prostredníctvom postupného a transparentného procesu v štyroch krokoch v rámci spoluzodpovednosti s členskými štátmi a rôznymi subjektmi pôsobiacimi v tejto oblasti. Cieľom je zabezpečiť, aby spoločná kybernetická jednotka prešla do operačnej fázy do 30. júna 2022 a aby sa úplne zriadila o rok neskôr, a to do 30. júna 2023.