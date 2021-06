Vírus ďalej mutuje, v Indii sa objavila Delta plus

India eviduje najmenej 22 prípadov nákazy variantom koronavírusu delta plus.

23. jún 2021 o 13:03 SITA

BRATISLAVA. India vyhlásila nový variant koronavírusu známy ako delta plus za variant znepokojenia. V krajine dosiaľ zaznamenali najmenej 22 prípadov tohto variantu, informuje na svojej webstránke televízia al-Džazíra s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva.



Prípady evidujú v štátoch Maháráštra, Madhjapradéš a Kérala. Variant delta plus vykazuje zvýšenú prenosnosť, uviedol rezort s tým, že daným štátom nariadil zvýšiť testovanie.

Variant delta plus, označovaný ako AY.1, po prvý raz zaznamenali v Európe a vznikol v dôsledku mutácie variantu delta (B.1.617.2), ktorý po prvý raz identifikovali v Indii a pripisujú ho prudkej druhej vlne vírusu v krajine. Odborníci varujú, že delta plus by mohol v juhoázijskej krajine vyvolať tretiu vlnu ochorenia COVID-19.



Podľa indického ministerstva zdravotníctva variant delta plus identifikovali v najmenej deviatich krajinách sveta - Spojenom kráľovstve, USA, Japonsku, Rusku, Indii, Portugalsku, Švajčiarsku, Nepále a Číne.



Indickí zdravotnícki predstavitelia identifikovali tri charakteristiky nového variantu. Sú nimi zvýšená prenosnosť, to, že sa viac viaže na receptory pľúcnych buniek, a že tiež existuje potenciálne zníženie protilátkovej odpovede, uvádza al-Džazíra.



India v stredu oznámila denný prírastok 50 848 nových infekcií koronavírusom a 1 358 úmrtí. Celkovo v krajine už evidujú viac ako 30 miliónov infekcií a 390 660 úmrtí.