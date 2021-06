Brexit päť rokov od referenda: prehra, prehra, prehra

Briti nekomplikujú rokovania v Bruseli, no Únii chýba ich sila.

23. jún 2021 o 14:41 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Kostol svätej Márie pochádza ešte z 13. storočia a pripomína stáročnú históriu malého juhoanglického Sevingtonu. V posledných mesiacoch sa však jeho okolie veľmi zmenilo.

Vyrástlo okolo neho betónové more, ako to označujú miestni. Nad skladmi sa nachádzajú obrovské svetlá, do hál mieri asi tisíc kamiónov denne.

"Keď sme prednedávnom niekomu hovorili, kde bývame, okamžite reagoval, že pri starodávnom kostole. Teraz už hovoria, že žijeme pri parkovisku pre kamióny," posťažoval sa pre New York Times miestny obyvateľ Nick Hughes, ktorému otrasy po kamiónoch už poškodili strop.

Odráža zvuk železnice

S kamiónmi prišiel aj prach a protihluková stena spôsobila ďalšie problémy. Smerom do dediny totiž odráža zvuk prechádzajúcich vlakov. K tomu sa pridáva celonočné svietenie a obava, že okolité zariadenia spôsobili prepad hodnoty jeho majetku.

Toto všetko sa začalo pred piatimi rokmi, keď sa Briti v referende rozhodli pre odchod z Európskej únie. Viedlo to k opusteniu spoločného trhu a nutnosti kontrol pred námornou hranicou s kontinentom v Lamanšskom prielive.

Británia z Únie vystúpila začiatkom minulého roka, od 1. januára už neplatí ani prechodné obdobie.

Za odchod vtedy hlasoval aj Hughes, a napriek spôsobeným problémom svoj postoj nezmenil. "Mám priateľov z oboch strán a jednoducho o tom nehovoríme. Je to možno tá najrozdeľujúcejšia vec, akú som medzi kamarátmi zažil," dodáva.

V noci z 23. na 24. júna bola v Bruseli silná letná búrka.