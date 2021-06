Komando, ktoré zabilo novinára Chášukdžího, malo polovojenský výcvik v USA

Džamál Chášukdží bol otvoreným kritikom saudskoarabského vedenia.

23. jún 2021 o 9:08 TASR

WASHINGTON. Štyria členovia saudskoarabského zásahového komanda, ktoré v roku 2018 brutálne zavraždilo novinára Džamála Chášukdžího, absolvovali polovojenský výcvik v USA.

Príslušnú zmluvu s podmienkami výcviku odobrilo americké ministerstvo zahraničných vecí, informoval v noci na stredu denník New York Times (NYT).

Článok pokračuje pod video reklamou

Chášukdží písal pre Washington Post

Chášukdží, v Saudskej Arábii narodený rezident USA, bol známym a otvoreným kritikom saudskoarabského vedenia a pravidelne písal pre denník Washington Post. Zavraždený bol 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule tímom agentov vyslaným zo Saudskej Arábie.

Súvisiaci článok Arabský svet umlčiava médiá. Prečítajte si posledný text zavraždeného novinára Čítajte

Štyria z týchto agentov – podľa New York Timesov – absolvovali školenie v súkromnej americkej bezpečnostnej službe Tier 1 Group, čo v roku 2014 odobrila ešte administratíva prezidenta Baracka Obamu.

Toto školenie pokračovalo minimálne do začiatku prezidentovania Donalda Trumpa, uviedli noviny.

Polovojenský výcvik

Denník citoval dokument, ktorý Trumpovej administratíve poskytol predstaviteľ materskej spoločnosti Tier 1 Group, ktorý požiadal o post v Pentagóne.

Louis Bremer vo svojom písomnom svedectve potvrdil, že Tier 1 Group poskytla výcvik saudskoarabským agentom, ale trval na tom, že výcvik bol zameraný na obranu, zahŕňal výcvik bezpečnej streľby a rýchlej reakcie na útok, nácvik sledovacích praktík a boja zblízka, a "nesúvisel s ich následnými ohavnými činmi".

Bremer uviedol, že štyria členovia vraždiaceho tímu absolvovali školenie v roku 2017 a dvaja z nich sa zúčastnili už na predchádzajúcom kurze od októbra 2014 do januára 2015.

V článku NYT sa píše, že výcvik sa odohrával v čase, keď dané elitné komando, nesúce zodpovednosť za Chášukdžího smrť, začalo záťah, ktorého súčasťou boli únosy, zatýkanie a mučenie ľudí nepohodlných pre režim v Saudskej Arábii.

Ako uvádza denník, "neexistujú dôkazy o tom, že by americkí úradníci, ktorí toto školenie schválili, alebo vedenie Tier 1 Group boli vedeli o účasti týchto Saudskoarabov na represiách v kráľovstve.

Telo novinára sa nenašlo

Americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré kontaktovala AFP, uviedlo, že nemôže tieto informácie komentovať. Vyzvalo však na "zodpovedné použitie... amerického vojenského materiálu a výcviku“.

Súvisiaci článok Štát zabil novinára, princ sa viac bojí o imidž Čítajte

Podľa americkej správy zverejnenej vo februári bolo súčasťou zásahovej jednotky, ktorá zabila Chášukžího, sedem členov elitnej jednotky poverenej ochranou saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.

New York Times nekonkretizovali, či k tejto jednotke patrili štyria operatívci vyškolení v USA.

Telo novinára sa nikdy nenašlo. Saudská Arábia najprv rozhodne odmietala, že by šlo o atentát, do ktorého by bola zapletená, neskôr tvrdila, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí konali na vlastnú päsť.

Po neprehľadnom procese v Saudskej Arábii bolo päť Saudskoarabov odsúdených na trest smrti a traja dostali tresty väzenia. Vynesené rozsudky smrti boli neskôr zmenené.