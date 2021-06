V Hongkongu sa začal prvý proces na základe zákona o národnej bezpečnosti

Proces je bez poroty a obvinený 24-ročný muž čelí doživotiu za mrežami.

23. jún 2021 o 8:57 SITA

BRATISLAVA. V Hongkongu sa v stredu začal prvý proces s obvineným na základe prísneho zákona o národnej bezpečnosti. Kontroverzný proces sa pritom koná bez poroty. Dvadsaťštyriročný Tchung Jing-kit je obvinený z podnecovania k odtrhnutiu mesta od Číny, terorizmu a tiež z nebezpečného šoférovania, pričom všetko popiera. Čelí doživotnému trestu odňatia slobody, informuje spravodajský portál BBC.



Tchunga zatkli 1. júla 2020 a obvinili ho z toho, že s motorkou vrazil do skupiny policajtov a niektorých zranil. Údajne mal tiež vlajku s nápisom „Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias“. Tento slogan bol svojho času populárny medzi prodemokratickými demonštrantmi, no po prijatí zmieneného zákona ho označili za nelegálny.

Právnici obžalovaného sa usilovali o proces s porotou, pričom argumentovali, že je to jeho právo, keďže čelí potenciálnemu doživotiu. Hongkonský tajomník pre spravodlivosť však kontroval, že vzhľadom na napätú politickú situáciu v meste by proces s porotou ohrozil porotcov. Súdny proces bez poroty sa považuje za medzník pre rýchlo sa meniace právne tradície Hongkongu, uvádza BBC. Podľa miestnych médií by mal proces podľa očakávaní trvať 15 pracovných dní.



Všetkým prípadom týkajúcim sa zákona o národnej bezpečnosti sa venujú sudcovia, ktorých osobitne menovala správkyňa Hongkongu Carrie Lam.



Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý prijali po masových demonštráciách z roku 2019, zakazuje snahy o odtrhnutie, podvratnú činnosť, terorizmus a spolčovanie sa so zahraničnými silami. Peking a hongkonské úrady medzinárodne kritizovaný zákon bránia s tým, že bol potrebný pre nastolenie stability v meste. Od jeho zavedenia vlani v júni už na základe neho zadržali viac ako stovku prodemokratických aktivistov a takpovediac umlčali opozičné hlasy v meste, pričom mnohí ďalší aktivisti ušli do zahraničia.