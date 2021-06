V krajinách, kde prebieha vojna, rastie násilie na deťoch, ukazuje správa OSN

Násilie páchané na deťoch v roku 2020 prudko vzrástlo.

21. jún 2021 o 20:36 TASR

NEW YORK. Násilie páchané na deťoch vo vojnou sužovaných krajinách v roku 2020 prudko vzrástlo, vyplýva zo správy Organizácie spojených národov (OSN) zverejnenej v pondelok, informovala agentúra AFP.

Počet únosov detí sa podľa správy zvýšil o 90 percent, zatiaľ čo počet prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia sa zvýšil o 70 percent v porovnaní s rokom 2019. Správa tiež uvádza, že pre pandémiu koronavírusu sú deti ohrozenejšie únosmi alebo zneužívaním.

"Celkový počet počet prípadov zneužitia je alarmujúco vysoký, a to 26.425," uviedla osobitná zastupiteľka OSN pre deti a ozbrojené konflikty Virginia Gambová, podľa ktorej "vojna dospelých obrala o detstvo milióny chlapcov a dievčat".

Podľa správy boli pre deti v roku 2020 najnebezpečnejšie štyri krajiny, a to Afganistan, Sýria, Jemen a Somálsko. Mnoho organizácii na ochranu ľudských práv však kritizovalo generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý sa pod správu podpísal, za to, že do nej nebol zahrnutý aj Izrael a Saudská Arábia. Podľa Joea Beckera z organizácie Human Rights Watch je to znak toho, že niektorým krajinám zapleteným do vojny sa môže "prepiecť zabíjanie detí".