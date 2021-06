Mníchov chce na zápas s Maďarskom dúhové farby. Szijjártó sa ohradil

Nemecko nasvietilo miestny futbalový štadión vo farbách dúhy.

21. jún 2021 o 16:59 TASR

BUDAPEŠŤ/ LUXEMBURG. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa v pondelok ostro ohradil voči návrhu starostu Mníchova, aby tamojší štadión bol počas stredajšieho zápasu Nemecka s Maďarskom na futbalových ME 2020 osvetlený v dúhových farbách.

Szijjártó hovorí o diktáte liberálov

Šéf maďarskej diplomacie v prestávke stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu podľa agentúry MTI povedal, že je nebezpečné miešať politiku so športom. "Ak to niekto určite vie, tak sú to Nemci," konštatoval Szijjártó.

Podľa jeho slov Maďarsko schválilo zákon v záujme ochrany detí, proti ktorému teraz v západnej Európe protestujú tým, že svoj hlas chcú nechať zaznieť na športovom podujatí, ktoré nemá nič spoločné s národným zákonodarstvom. "Neexistuje, aby nám bruselskí byrokrati, alebo západoeurópski liberálni politici diktovali, či môžeme chrániť svoje deti, alebo nie," zdôraznil maďarský minister.

Mesto Mníchov návrh privítalo, množstvo aktivistov a fanúšikov tiež. Chcú tak vyjadriť svoj názor proti homofóbnym postojom maďarskej vlády, informovala agentúra DPA.

Podľa Orbána zákon nie je homofóbny

Záverečné slovo má ale organizátor šampionátu - Európska futbalová únia (UEFA). Tá sa však zatiaľ oficiálne nevyjadrila. V pondelok plánuje starosta Mníchova Dieter Reiter osloviť listom jej vedenie. "Je to dôležité gesto tolerancie a rovnoprávnosti," povedal starosta.

Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, nie je homofóbny, pretože sa týka iba ochrany detí, vyhlásil predseda vlády Viktor Orbán a dodal, že do života dospelých tento zákon nezasahuje.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová minulú stredu na Twitteri vyjadrila veľké znepokojenie z nového maďarského zákona, ktorý zakazuje robiť medzi deťmi a mládežou osvetu o LGBTQ problematike.

Zákon kritizovali aj Spojené štáty

Zákon o ochrane pred pedofíliou bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi.

Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".

Krok Orbánovej vlády kritizovali i Spojené štáty a proti tomuto zákonu zorganizovali v Budapešti minulý týždeň protestné zhromaždenia pred parlamentom i sídlom úradu prezidenta viaceré ľudskoprávne organizácie, ako Amnesty International, Maďarský helsinský výbor či Budapest Pride.