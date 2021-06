Medzi obce v okolí Vrbětíc a Zlínsky kraj by sa malo rozdeliť asi 13 miliónov eur

Na pozemkoch nebolo po výbuchu možné hospodáriť a lesy boli uzavreté.

21. jún 2021 o 14:20 TASR

PRAHA. Obce v Českej republike postihnuté výbuchmi munície v dvoch skladoch vo Vrběticiach, ako aj Zlínsky kraj by mali dostať do konca roka kompenzáciu v celkovej výške 350 miliónov českých korún (13,69 milióna eur).

Podľa Českého rozhlasu to v pondelok novinárom v Zlíne povedal europoslanec Stanislav Polčák, ktorý sa zasadzoval za právo miestnych obyvateľov na kompenzáciu.

Peniaze by mali prísť do konca roka

Zlínsky kraj, obce Vlachovice, Lipová, Haluzice a Bohuslavice nad Vláří a mesto Slavičín by peniaze mali dostať do konca tohto roku. Tamojší obyvatelia by mali o odškodnenie požiadať. Ak tak urobia všetci a za celé obdobie, malo by sa medzi nich rozdeliť asi 300 miliónov Kč (11,73 milióna eur), spresnil Polčák, ktorý je súčasne advokátom štyroch zasiahnutých obcí.

Jeden sklad vo Vrběticiach explodoval v októbri 2014, druhý v decembri toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia.

Obidva vybuchnuté sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group, v čase explózií areál spravoval štátny podnik Vojenský technický ústav.

V dôsledku explózií a zásahu zložiek integrovaného záchranného systému nemohli majitelia hospodáriť na stovkách hektárov pozemkov, keďže orná pôda sa stala nepoužiteľnou.

Okolité lesy boli roky uzavreté; majitelia lesov tak prišli o peniaze z plánovaného predaja dreva, ktoré bolo poškodené črepinami. Znížila sa aj cena nehnuteľností a obe udalosti mali vplyv na kvalitu života obyvateľov. Obyvatelia obcí doteraz dostali iba po 3100 korún (zhruba 120 eur) za nepríjemnosti spojené s evakuáciou.

Odškodnenie podľa troch oblastí

Odškodnenie obyvateľov by podľa návrhu zákona "Lex Vrbětice" malo byť rozdelené podľa troch období, pričom ľudia by mali dostať odškodné za každý deň strávený v obci.

Prvé obdobie sa končí pred Vianocami 2014, keď v areáli skladov došlo k neriadeným výbuchom. Druhé obdobie sa končí Vianocami nasledujúceho roka, keď sa z areálu odvážala munícia.

Nasledovalo obdobie záchranných a likvidačných prác, ktoré sa skončilo vlani v októbri. V závislosti od obdobia by obyvatelia mali dostať po 300 Kč (11,73 €), 100 Kč (3,91 €) a 20 Kč (0,78 €) za každý deň strávený v obci.

České bezpečnostné zložky majú podozrenie, že do ničivého výbuchu v muničnom areáli vo Vrběticiach boli zapojení príslušníci ruskej tajnej služby, čo prednedávnom vyvolalo diplomatickú roztržku s Ruskom.