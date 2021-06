Macron a Le Penová zaostávajú v regionálnych voľbách za očakávaniami

Macronova strana sa na regionálnych voľbách zúčastňuje po prvý raz.

21. jún 2021 o 14:07 SITA

BRATISLAVA. Stranám francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho oponentky Marine Le Penovej sa v prvom kole regionálnych volieb zrejme nedarilo, tak ako očakávali.

Podľa skorých výsledkov by Macronova centristická Republika v pohybe mala získať viac ako 10 percent hlasov, čo je dosť na to, aby postúpila do budúcotýždňového druhého kola.

Ani Le Penovej krajne pravicové Národné združenie nenaplnilo očakávania. Obe strany zaostávajú za konzervatívnou stranou Republikáni, informuje spravodajský portál BBC.



Podľa exit pollu agentúry Ipsos Republikáni získajú 27 percent hlasov a Národné zhromaždenie 19 percent. Zelení, Socialistická strana a Republika vpred sú na 11 percentách.



Aurore Bergé, jedna z poslankýň Macronovej strany, opísala jej chabý výkon ako „demokratickú facku pre nás všetkých“.



V prípade Le Penovej strany sa očakávalo, že sa v nedeľňajších voľbách umiestni na popredných priečkach a po prvý raz vyhrá v aspoň jednom regióne. Namiesto toho zrejme skončí na druhom mieste.

Sama Le Penová nekandidovala, ale viedla kampaň. Rekordne nízku účasť, ktorá je podľa projekcií menej ako 35 percent, označila za „občiansku katastrofu“ a výsledky volieb pripísala neschopnosti vlády inšpirovať ľudí vo viere v politické inštitúcie.

Voliči si volia zastupiteľstvá v 12 regiónoch na francúzskej pevnine, na Korzike aj v zámorí a tiež 96 departementoch. O celkovo 4 100 kresiel sa uchádza viac ako 15 700 kandidátov.

Tohtoročné regionálne voľby sú pod mimoriadnym drobnohľadom pre nadchádzajúce prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia o menej ako rok. Sú vnímané ako ukážka nálady voličov.

Macronova strana sa na regionálnych voľbách zúčastňuje po prvý raz, keďže v roku 2015, keď boli posledné, ešte neexistovala.