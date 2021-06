Aktivista: Palestínu netrápi len okupácia, ale aj putinovský štýl vládnutia

Článok pokračuje pod video reklamou

Pochádzate z palestínskeho mesta Hebron, ktoré je mnohí považujú za symbol konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. Aké bolo vyrastať v meste rozdelenom múrmi, vnímali ste ako dieťa konflikt ?

V Hebrone pretrváva vojenská okupácia. Ak idete do školy, do nemocnice či do obchodu, musíte rátať s tým, že vás môže zastaviť izraelský vojenský džíp alebo musíte prejsť cez kontrolné stanovište.

Pamätám si, ako nás po ceste do školy naháňali vojaci, prípadne po nás aj strieľali. My sme zase po nich hádzali kamene. Toto je norma, ktorú si z dospievania pamätám.

Najsmutnejšie však je, že sa to nezmenilo, dokonca je to horšie. Po tridsiatich rokoch mierových rokovaní by ste si povedali, že napätie bude ustupovať. Je to však naopak.

Viedla vás táto skúsenosť k tomu, aby ste sa stali mladým aktivistom?

Fadi Elsalamín (37) narodil sa v palestínskom meste Hebron,

ako mladý aktivista sa zúčastňoval na mierovom procese medzi Izraelom a Palestínou,

pôsobí ako komentátor a analytik na Johns Hopkins University a je prezidentom Palestinian Security Project,

žije striedavo v Izraeli a v Spojených štátoch .

Áno. Ako mladého ma vybrali do programu Seeds of Peace (Semienka mieru), ktorý riadil vtedajší palestínsky prezident Jásir Arafat.

Stretávali sme sa tam s izraelskými účastníkmi a navzájom sme sa rozprávali o našej perspektíve konfliktu.

Odvtedy však nehovorím len o palestínskej perspektíve, no sústredím sa aj na korupciu vnútri Palestínskej samosprávy.

Vyrástol som vo veľmi chudobnej rodine a verím, že ak chcete zmeniť realitu v Palestíne, vojenská okupácia je len jedna časť problému – tou druhou je korupcia.

Je problémom konfliktu aj to, že obe strany sa medzi sebou nedostatočne rozprávajú? Stretol som v Izraeli ľudí, ktorí sa nikdy so žiadnym Palestínčanom nerozprávali a takisto to bolo aj na opačnej strane.

Áno aj nie. Ak sa medzi sebou obe strany nerozprávajú, je to problém, no nie je to hlavný dôvod toho, prečo sme dnes tam, kde sme. Práve naopak – Palestínčania a Izraelčania sa spolu na politickej úrovni rozprávajú každý deň.