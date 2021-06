Európska únia uvalí na Bielorusko ďalšie sankcie

Sankciovaní nebudú jednotlivci, ale sektory.

21. jún 2021 o 11:42 SITA

BRUSEL. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok schvália nové sankcie na predstaviteľov v Bielorusku.

V pondelok to povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell s tým, že tiež pripravia sériu opatrení zameraných proti ekonomike krajiny.

Ekonomické sankcie

„Schválime balík nových sankcií, je to širší balík,“ povedal Borrell novinárom po príchode do Luxemburgu, kde bude predsedať stretnutiu ministrov. Ako vysvetlil, zhruba 86 ľuďom a organizáciám zmrazia majetok a uvalia na nich zákaz cestovania.



Mnoho zo subjektov, na ktoré sa zameriavajú sankcie, súvisí s májovým núteným odklonom letu spoločnosti Ryanair do Minsku a následným zatknutím opozičného novinára Ramana Prataseviča, ktorý bol na jeho palube.

EÚ už v súvislosti s incidentom zakázala bieloruským aerolíniám prelety nad jej územím aj používanie jej letísk.



Borrell tiež povedal, že ministri pripravia rad ekonomických sankcií, ktoré by mali lídri EÚ podporiť vo štvrtok na summite.

„Budú bolieť, ťažko ublížia bieloruskej ekonomike,“ objasnil. Opatrenia budú pravdepodobne zahŕňať konanie proti vývozu uhličitanu draselného, ktorý je bežnou prísadou do hnojív, exportu tabakového priemyslu či ropných výrobkov.



„Už nebudeme sankcionovať jednotlivcov. Teraz tiež uvalíme sektorové sankcie, čo znamená, že teraz budeme pracovať v hospodárskych oblastiach, ktoré sú pre Bielorusko a príjem režimu obzvlášť dôležité,“ povedal nemecký minister zahraničia Heiko Maas.

Únia nemieni odstúpiť

Podľa neho je európska dvadsaťsedmička jednotná, pokiaľ ide o sankcie, a nemieni v nasledujúcich dňoch a mesiacoch ustúpiť.



EÚ vystupňovala sankcie po vlaňajších sporných prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré podľa oficiálnych čísel vyhral Alexander Lukašenko. Opatrenia sa zamerali na ľudí obvinených z volebného podvodu a zodpovedných za následný policajný zásah voči opozícii.



Ministri začali svoje stretnutie pracovnými raňajkami s hlavnou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou.