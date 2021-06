Lockdown v Anglicku zrejme nezrušia skôr ako koncom júla

Opatrenia sa mali zmierňovať na začiatku mesiaca.

21. jún 2021 o 10:44 SITA

BRATISLAVA. Zrušenie reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu je 5. júla v Anglicku „nepravdepodobné".

Pre televíznu stanicu Sky News to povedal britský minister pre podnikanie Kwasi Kwarteng. Na otázku možnosti, že by vláda konala rýchlejšie pri rušení opatrení proti COVID-19, minister odpovedal, že on ráta s 19. júlom.

„Mohlo by to byť predtým, ale myslím si, že je to nepravdepodobné," konštatoval.



Britský premiér Boris Johnson ohlásil štvortýždňové odloženie štvrtého kroku na ceste Anglicka pri rušení lockdownu, a to na 19. júla. Povedal však, že 5. júla situáciu preskúmajú, aby zistili, či by lockdown mohli zrušiť skôr.

Brendan Wren, profesor vakcinológie na Londýnskej škole hygieny a tropickej medicíny, na otázku, či by pri úspechu vakcinačného programu Anglicko nemuselo na úplné otvorenie čakať do 19. júla, odpovedal: „Stále musíme byť ostražití."