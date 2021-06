Netanjahu opustí rezidenciu premiéra najneskôr 10. júla

Benjamina Netanjahua v úrade vystriedal líder pravicovej strany Jamina Bennett.

20. jún 2021 o 11:25 SITA

JERUZALEM. Bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu po odchode z úradu uvoľní rezidenciu predsedu vlády až za tri týždne. Kancelária nového premiéra Naftaliho Bennetta oznámila, že obe strany sa dohodli na termíne odovzdania, informovali v nedeľu agentúry DPA a AP.

Netanjahu a jeho rodina by sa mali vysťahovať z jeruzalemskej rezidencie do 10. júla. Dovtedy by sa tam už nemali konať žiadne oficiálne stretnutia. Odovzdanie rezidencie Bennettovi je potom plánované na 11. júla.

Bývalý predseda vlády to oznámil v sobotu v spoločnom vyhlásení so svojim nástupcom Naftalim Bennettom.

Rezidencia v Jeruzaleme bola terčom častých protestov, na ktorých demonštranti požadovali Netanjahuov odchod z úradu. Expremiér od minulého roka čelí súdnemu vyšetrovaniu pre podozrenie z korupcie.

V Izraeli sa za menej ako dva roky konali parlamentné voľby spolu štyrikrát, naposledy v marci. Aj tie vyhrala Netanjahuova pravicová strana Likud, ktorá však nedokázala získať spojencov do novej koaličnej vlády.

V úrade ho vystriedal líder pravicovej strany Jamina Bennett. Ten stojí na čele bezprecedentnej koalície ôsmich strán naprieč celým politickým spektrom Izraela. Izraelský parlament novú vládu schválil pred týždňom len tesnou väčšinou jedného hlasu.

Netanjahu aj po nástupe Bennetta na post premiéra prijal v oficiálnej rezidencii bývalú veľvyslankyňu USA pri OSN Nikki Haleyovú. V médiách to narazilo na ostrú kritiku ako neúctivé voči novej vláde.

Podľa médií chce Bennett rezidenciu využívať predovšetkým na oficiálne stretnutia, pričom jeho manželka a štyri deti zostanú bývať v dome pri Tel Avive.

Izraelské noviny Haarec napísali, že Bennett chce poskytnúť 71-ročnému Netanjahuovi a jeho rodine čas na "adaptáciu". V dome na rohu Smolenskinovej a Balfourovej ulice v Jeruzaleme totiž bývali 12 rokov.

Netanjahu krajine vládol 12 rokov ako najdlhšie slúžiaci premiér v histórii židovského štátu.