Veriaci do policajtov hádzali kamene. Na Chrámovej hore opäť došlo k potýčkam

Deväť Palestínčanov utrpelo zranenia.

18. jún 2021 o 19:14 TASR

JERUZALEM. Na Chrámovej hore v Jeruzaleme došlo v piatok k potýčkam medzi palestínskymi veriacimi a izraelskou políciou.

Stalo sa tak v čase obáv z obnovenia konfliktu medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas vládnucim v pásme Gazy.

Veriaci sa zoskupili do procesie

Denník The Times of Israel s odvolaním sa na izraelskú políciu informoval, že potýčky vypukli po piatkových popoludňajších modlitbách v mešite al-Aksá, keď sa niekoľko stoviek veriacich zoskupilo do procesie.

Odmietli sa však rozísť, keď sa ich sprievod ocitol pri východe z areálu, a do policajtov hliadkujúcich na vstupoch do Starého mesta začali hádzať kamene.

Izraelskí policajti sa dav snažili rozohnať streľbou gumenými projektilmi a zábleskovými granátmi.

Zranenia pritom utrpelo deväť Palestínčanov, stav troch z nich si vyžiadal hospitalizáciu.

Okrem toho izraelská polícia informovala, že za hádzanie kameňov a pre výtržníctvo zatkla v oblasti Chrámovej hory 14 ľudí.

Situácia v Starom meste Jeruzalema a pri jeho Damaskej bráne, cez ktorú je pre moslimov otvorený priechod do mešity al-Aksá, sa následne upokojila. V okolí Damaskej brány však bol zvýšený počet izraelských policajtov.

Od mája platí prímerie

Od 21. mája platí prímerie, ktorým Izrael a palestínske radikálne skupiny v pásme Gazy ukončili 11 dní vzájomných raketových útokov.

Tento konflikt vypukol práve po nepokojoch v mešite al-Aksá, na ktoré palestínski radikáli reagovali raketovou paľbou na územie Izraela. Následne izraelské letectvo pristúpilo k odvete, keď v palestínskej enkláve bombardovalo stovky cieľov.

Tento konflikt si na izraelskej strane vyžiadal 13 obetí, v pásme Gazy prišlo o život 256 osôb.

Izraelské letectvo v posledných dňoch vykonalo viacero nočných náletov na pásmo Gazy. Stalo sa tak po tom, ako palestínski militanti opäť vypustili nad územie židovského štátu zápalné balóny. Mnohé z nich po dopade spôsobili požiare lesných porastov alebo úrody.