Šéf maďarskej diplomacie Szijjártó: Nemám pocit, že by Korčok nenávidel Maďarov

Začnime vaším vzťahom so Slovenskom a slovenským ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Nedávno ste chceli navštíviť Slovensko, ale keď ste v maďarských médiách vyhlásili, že chcete diskutovať o otázke dvojitého občianstva, Ivan Korčok túto návštevu zrušil. Je to tak?

Stretnutie bolo naplánované a som si takmer istý, že otázka dvojitého občianstva by sa v agende objavila, samozrejme, bez akéhokoľvek môjho záujmu zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín.

Stretnutie bolo nakoniec zrušené, ale keďže sa vidíme relatívne často, nebol to problém. Vidíme sa minimálne 2- až 3-krát mesačne na Rade ministrov zahraničných vecí a rôznych iných podujatiach. A keď je to nutné, môžeme si kedykoľvek zavolať. Nemali by sme zbytočne zveličovať význam toho stretnutia.

Áno, Ivan Korčok vyhlásil, že dvojité občianstvo je vnútorná záležitosť Slovenska. Vy ste prišli aj tak a stretli ste sa s poslancom slovenského parlamentu Györgym Gyimesim, s ktorým ste otázku dvojitého občianstva prediskutovali. Nebola to urážka Ivana Korčoka a slovenskej diplomacie?

Nemyslím si, minimálne to určite nebol môj zámer. Šiel som do Komárna, mimochodom môjho rodiska, a stretol sa tam so starostom, pretože máme určitú spoluprácu.

Pravidelne sa stretávam aj s lídrami strany SMK, čo tiež nie je nič výnimočné, stretávame sa vždy, keď prídem na Slovensko.

Mimochodom, existujú klebety, že Viktor Orbán financuje SMK.

Nechajme ich klebetami. Takýchto klebiet je veľa, dokonca aj horšie, ako ste povedali.

Keď ma pán Gyimesi požiadal o stretnutie, povedal som si, prečo nie, keď som mal čas. Nemyslím si, že to bolo niečo nezvyčajné. Ak Ivan (pozn. Korčok) príde do Budapešti a stretne sa s členom maďarského parlamentu, tak to určite nebudem považovať za urážku.

Ani nie tak návšteva, ale otázka dvojitého občianstva bola diskutabilná.

Keď to spomenul na stretnutí, čo som mal robiť? Postaviť sa a odísť alebo čo?

Priniesli ste tému vy alebo pán Gyimesi?

Myslím, že to bol Gyuri, ale ja som sa ho určite pýtal na jeho názor, veď prečo nie? Nevidím na tom nič také nezvyčajné. Myslím si, že bilaterálne vzťahy musia byť vždy postavené na vzájomnom rešpekte. My preukazujeme rešpekt slovenskej vnútornej politike a očakávame to isté.

Môžem povedať, že za posledných 10 rokov náš vzťah nebol nikdy taký dobrý ako teraz. Aj preto si myslím, že tento typ umelých konfliktov určite nepomáha a rád by som to už nechal tak.

György Gyimesi často hovorí o slovenskom ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi ako o niekom, kto nenávidí Maďarov, kto je hungarofób. Súhlasíte?

To sa musíte spýtať jeho, prečo to hovorí.

“ Ak niekto bude cestovať s neschválenou vakcínou alebo žiadnou vakcínou, tak jednoducho absolvuje test. Takže vykresľovať túto situáciu tak, že tí, čo sú zaočkovaní Sputnikom, nebudú nikam cestovať, nie je pravda. „ Péter Szijjártó

Často sa s ním stretávate, máte ten pocit, že nenávidí Maďarov?

Keď sa stretnem s Ivanom Korčokom, nemám pocit, že ma nenávidí. Teda verím, že to je z mojej strany správny pocit. Rád s ním pracujem a nezáleží na tom, či ho mám rád alebo nemám. Faktom je, že je ministrom zahraničných vecí Slovenska, takže musíme spolupracovať.

Poznáme sa už veľmi dlho, keďže predtým pôsobil ako štátny tajomník a nikdy som nemal pocit, že by ma nenávidel. Verím, že to nebude problém ani v budúcnosti. Tiež verím, že budú mať šancu si to s Györgym vyjasniť, ale opäť, to je ich vec. Je to súčasť slovenskej politiky a nie je mojou úlohou sa k tomu vyjadrovať.

Podľa Igora Matoviča, bývalého predsedu vlády, ste boli vy ten, kto ho oslovil ohľadom vakcíny Sputnik, je to tak?