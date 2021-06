Exprezident Pobrežia Slovnoviny sa po desaťročí vrátil do vlasti

Gbagbo žil od roku 2019 v Bruseli, kde žil po tom, čo ho prepustili z väzby, nariadil mu to súd.

18. jún 2021 o 6:27 TASR

ABIDJAN. Exprezident Pobrežia Slonoviny Laurent Gbagbo, ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu nedávno oslobodili spod obvinení zo zločinov proti ľudskosti, sa po desaťročnom exile vo štvrtok vrátil do vlasti. Informovala o tom agentúra AFP.

Gbagbo (76) priletel z Bruselu, kde žil po tom, ako ho v roku 2019 prepustili z väzby, čo bolo v súlade s nariadeniami súdu.

Na letisku v Abidjane Gbagba vítali stovky podporovateľov. Jeho kolóna následne smerovala do bývalého sídla jeho strany v severnej časti Abidjanu, odkiaľ sa prihovoril svojim priaznivcom.

"Som rád, že som sa vrátil späť do Pobrežia Slonoviny a do Afriky," vyhlásil Gbagbo. Jeho príchod oslavovali v meste tisíce ľudí. Niektorí z nich sa podľa agentúry AFP pred príchodom exprezidenta dostali v blízkosti letiska do potýčiek s políciou po tom, ako sa davy ľudí pokúšala rozohnať.

ICC koncom marca potvrdil oslobodenie Gbagba a jeho blízkeho spolupracovníka Charlesa Blé Goudého spod obvinení v súvislosti s vlnou násilia, ktorá v krajine vypukla po voľbách z roku 2010. O týždeň neskôr prezident tejto západoafrickej krajiny Alassane Ouattara oznámil, že táto dvojica sa v mene "národného zmierenia" môže vrátiť do vlasti.

Gbagbo - prvá hlava štátu, ktorá sa postavila pred tento haagsky tribunál -, všetky obvinenia popieral.

Krviprelievanie v Pobreží Slonoviny sa rozpútalo po tom, čo Gbagbo v roku 2010 neuznal výsledky volieb. Pri násilnostiach vtedy zahynulo 3000 ľudí. Napriek tomu, že exprezident strávil niekoľko rokov vo väzení v Haagu, je vo svojej vlasti aj naďalej populárny.