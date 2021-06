LÍBYA: V Stredozemnom mori zachránili viac ako 270 migrantov

MIGRANTOV, KTORÝCH ZACHRÁNILA OBCHODNÁ LOĎ, POSLALI DO DETENČNÝCH CENTIER V LÍBYI.

Komerčná loď tento týždeň zachránila pri pobreží Líbye viac ako 270 migrantov smerujúcich do Európy.

17. jún 2021 o 18:06 SITA

KÁHIRA. Komerčná loď tento týždeň zachránila pri pobreží Líbye viac ako 270 migrantov smerujúcich do Európy. Následne ich odovzdala ich tamojšej pobrežnej stráži, ktorá ich poslala do detenčných centier.

V spoločnom vyhlásení o tom informovali Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR).

Nechceli sa vrátiť do Líbye

Loď Vos Triton, ktorá sa plaví pod vlajkou Gibraltáru, zachránila migrantov v pondelok. O deň neskôr ich odovzdala pobrežnej stráži pri prístave Tripolisu, odkiaľ ich líbyjské úrady vzali do detenčných centier.

„Obe organizácie opätovne zdôrazňujú, že po zachránení na mori by nemal byť nikto vrátený do Líbye. Podľa medzinárodného námorného práva by mali byť zachránené osoby vylodené na bezpečnom mieste,“ vyjadrili sa organizácie s tým, že Líbyu nemožno považovať za„ bezpečné miesto“.

Následne vyzvali vlády, aby obchodným lodiam, ktoré zachraňujú ľudí v núdzi, udelili „rýchle povolenie“ na vylodenie v bezpečných prístavoch.



Odovzdanie migrantov líbyjským úradom skritizovali aj záchranné skupiny, ktoré obvinili loď z toho, že migrantom odoprela právo požiadať si o medzinárodnú ochranu.

Nemecká humanitárna skupina Sea-Watch na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že migrantov z Vos Triton odovzdali na loď líbyjskej pobrežnej stráže proti ich vôli.

Migrantom sa pokazil motor

V pondelok skupina Alarm Phone tweetovala, že dostala núdzové volanie od 200 ľudí na palube dreveného člna, ktorý sa nachádzal v medzinárodných vodách v centrálnom Stredozemnom mori.

Skupina vysvetlila, že migrantom sa pokazil motor a nepodarilo sa im kontaktovať pobrežnú stráž. Ľudí na palube lode napokon zachránila Vos Triton.

Líbya, ktorá sa po povstaní v roku 2011, ktoré zvrhlo tamojšieho diktátora Muammara Kaddáfího, dostala do chaosu, sa stala hlavným východiskovým bodom pre migrantov a utečencov z Afriky a Blízkeho východu smerujúcich do Európy. Na nebezpečnú cestu po mori sa však väčšina z nich vydáva na zle vybavených a nebezpečných gumených člnoch.

V ostatných rokoch Európska únia spolupracuje s líbyjskou pobrežnou strážou a ďalšími lokálnymi skupinami na potlačení nebezpečných priechodov po mori.

Ľudskoprávne skupiny však tvrdia, že ich politika vydáva migrantov napospas moru alebo líbyjským ozbrojeným skupinám, pričom mnohí z nich skončia v bezvýchodiskových detenčných centrách, ktoré tiež nie sú bezpečné.

Podľa oboch organizácií tento rok sa do líbyjských detenčných centier dostalo viac ako 13-tisíc migrantov a stovky zomreli na mori.