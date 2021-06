Dobré ráno: Biden si potrebuje upratať Putina, ak chce ustrážiť Čínu

Stretnutie lídrov sa konalo v Ženeve.

17. jún 2021 o 23:30 Nina Sobotovičová, Nikola Bajánová, Viktor Hlavatovič

Nepadli vyhrážky, nikto nezdvihol hlas, rozhovor sa niesol v pozitívne ladenom diplomatickom duchu, presne ako keď sa rozprávajú dvaja ľudia, ktorí sa rešpektujú, no neveria si.

Očakávané prvé stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Ženeve neprinieslo zásadné dohody, no ani zďaleka nejde o bezvýznamnný výsledok.

Ako stretnutie vyzeralo a čo prinieslo, sa Nikola Bajánová pýta reportérky zahraničnopolitickej redakcie denníka SME Niny Sobotovičovej.

Zdroj zvukov: CNN, BBC News

Krátky prehľad správ

Na Slovensko doposiaľ dodali takmer štyri milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Väčšina, viac ako dva milióny dávok, prišla od konzorcia Pfizer/BioNTech. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov by sa malo spustiť začiatkom júla.

Národná kriminálna agentúra vo štvrtok zasahovala v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Zadržali dvoch ľudí, jedným je aj podpredseda predstavenstva MH Manažment Andrej Holák. Jeho zadržanie podľa televízie Ta3 súvisí s obstarávaním IT systému pre finančnú správu. Holák pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy za čias Jána Počiatka, odkiaľ v apríli 2013 prešiel na post podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

IT projekty v hodnote niekoľko miliónov eur sú síce rozumné, ale ich realizácia ide pomaly. Slovensko zatiaľ vyčerpalo iba 20 percent európskych peňazí určených na informatizáciu. Hoci projekty z eurofondov sa musia dokončiť do roku 2023, v súčasnosti je 11 zo 40 investícií rizikových. Upozornil na to Útvar hodnoty za peniaze.

Daňovo-odvodová reforma ministra financií Igora Matoviča sa v parlamente neobjaví pravdepodobne skôr než na jeseň. Predstavovať ju chcel už v máji. Vo vládnej koalícii o nej politici veľa nevedia. V rukách nemajú žiadne dokumenty a poznajú len základné obrysy. Časový posun spôsobila podľa ministerstva príprava novely štátneho rozpočtu.

Hubblov vesmírny teleskop má od nedele problémy s počítačom z osemdesiatych rokov. Musel preto pozastaviť všetky vedecké činnosti aj pozorovania vesmíru. Hubble začal svoju vesmírnu misiu pred 31 rokmi. V poslednom čase sa čoraz viac ukazuje, že stroj už starne. Pred dvoma rokmi sa pokazil jeho hlavný fotoaparát a teleskop mal problémy aj s gyroskopmi, ktoré sú dôležité pri zameriavaní pozorovaných objektov.

Odporúčanie

Francis Fukuyama napísal zásadné politologické dielo Koniec dejín a posledný človek, no a nedávno s týmto autorom spravil rozhovor kolega Matúš Krčmárik. Či už s ním súhlasíte alebo nie, je to dôležitá postava premýšľania o politike, a tak by vám tento rozhovor podľa mňa nemal ujsť. Reč je o liberálnej demokracii, populizme a potrebe identity v modernom svete.

