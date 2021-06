Čo sa stane, keď glóbus otočíme hore nohami a planétu ošúpeme ako pomaranč

Sever a juh sú výmysel, vesmír nepozná svetové strany.

17. jún 2021 o 12:54 Stanka Luppová

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/svet-medzi-riadkami-podcast/embed/episodes/Preo-mapy-nie-s-objektvne-a-kokokrt-sa-Grnsko-zmest-do-Afriky-e101jc9/a-a5m58ri

Mapy a glóbusy považujeme za neutrálne a objektívne médium. Sme presvedčení o tom, že verne ukazujú svet taký, aký je. Pozrime sa však na našu planétu z pohľadu vesmíru. Čo sa stane, keď glóbus otočíme hore nohami? Nič, vesmíru je to jedno.

Ľuďom to však jedno nie je. Poukázal na to napríklad aj uruguajský umelec Joaquín Torres-García. Nakreslil skicu América Invertida, na ktorej je Južná Amerika zobrazená dolu hlavou. Chcel tým povedať, že sever a juh nevnímame neutrálne. Hore je pre nás na evolučnej úrovni inštinktívne lákavejšie ako dole. Preto naprieč kultúrami preferujeme vyvýšené miesta s výhľadom do diaľav.

Ďalšou ukážkou toho, že mapy nie sú objektívne, je fakt, že niektoré krajiny zobrazujeme väčšie než sú v skutočnosti. A iné zas menšie. Nie je za tým žiadny zlý úmysel. Keď sa tvorili mapy sveta, ľudia sa museli vysporiadať s tým, že 3D planétu mali vtesnať do 2D podoby. Vrch a spodok Zemegule sa tak roztiahol. Aby sa mapami mohli riadiť moreplavci, nechali správne mierky pre moria a oceány. No tak sa stalo, že napríklad Grónsko je na “papieri” omnoho väčšie než v realite. Afrika zas vyzerá menšia.

Aj to však podvedome ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Ako sa pozeráme na Lichtenštajnsko, krajinu zubných protéz? A čo taká Austrália? Aj na to odpovedá podcast Svet medzi riadkami, v ktorom sme sa o mapách a glóbusoch rozprávali so zakladateľom iniciatívy Svet medzi riadkami Petrom Ivaničom.

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák a Pavlína Meľuchová. S podporou Európskej únie a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.