Orbán útočil na expremiéra Gyurcsányiho

Popri epidémiách a prisťahovalectve je jeho návrat pre Maďarsko najväčšou hrozbou vyhlásil predseda vlády.

17. jún 2021 o 11:33 TASR

BUDAPEŠŤ. Popri epidémiách a prisťahovalectve je pre Maďarsko najväčšou hrozbou to, že sa expremiér Ferenc Gyurcsány dostane blízko k moci, vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu večer na výjazdovom rokovaní parlamentných frakcií strán vládneho bloku Fidesz-KDNP v Debrecíne.

Orbán: Hrozia epidémie, migrácia a Gyurcsány

Podľa informácií internetového vydania denníka Magyar Nemzet premiér o koronavírusovej pandémii povedal, že vyvolala popri zdravotnej kríze hospodársku i sociálnu krízu, pretože zasiahla aj klasické ľudské vzťahy.

Orbán vyjadril presvedčenie, že Maďarsko túto trojitú krízu riešilo na svetovej i európskej úrovni mimoriadne dobre. Podčiarkol, že zaočkovanosť proti novému druhu koronavírusu je v Maďarsku v rámci Európy najlepšia.

Ekonomika podľa jeho slov vďaka úspešnému programu očkovania mohla byť opäť naštartovaná o poldruha mesiaca skôr oproti iným krajinám Európskej únie.

Divadlo pred voľbami

K parlamentným voľbám v roku 2022 ministerský predseda podotkol, že opozičné primárne voľby kandidáta na post predsedu vlády sú iba divadlom, za ktorým stojí expremiér Ferenc Gyurcsány.

"Úlohy rozdeľuje Gyurcsány, on má všetko v rukách, nezabudnite na to," povedal Orbán, ktorý dôrazne varoval, že ak sa Gyurcsány vráti k moci, tak ľavica zvýši daňové zaťaženie najmä rodín s deťmi, vpustí do krajiny migrantov a umožní rast režijných nákladov domácností.

Hlavnou témou schôdzky frakcií bloku Fidesz-KDNP je oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu.

Okrem rokovaní o oživení hospodárstva zhodnotia frakcie aj epidemiologické opatrenia vlády, majú diskutovať o rozhodnutiach parlamentu schválených v rámci jarnej schôdze zákonodarného zboru a pripravia sa aj na jesenné zákonodarné úlohy, povedal predseda parlamentnej frakcie Fideszu Máté Kocsis.