Dobré ráno: Prečo v Maďarsku uvidíte Priateľov len o polnoci

Maďarsko ďalej pokračuje v hľadaní vnútorných nepriateľov a pritvrdzuje svoju vojnu voči LGBT komunite.

Nový návrh zákona chce totiž zakázať propagáciu homosexuality a zmeny pohlavia pre osoby mladšie ako 18 rokov. Za propagáciu sa pritom považuje aj informovanie či reklama.

Pri prísnom výklade by to však znamenalo, že televízie v Maďarsku by už nemohli v normálnom čase vysielať niektoré populárne filmy a seriály.

Prečo to Viktor Orbán robí, ako to súvisí s voľbami a aká nášho suseda čaká budúcnosť?

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina.

