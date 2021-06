Maďarská polícia si predvolala šéfa opozičného Jobbiku

Opozičný poslanec porušil v máji zákaz nočného vychádzania.

16. jún 2021 o 16:02 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarská polícia si predvolala predsedu opozičnej strany Jobbik Pétera Jakaba, aby ho následne vypočula v súvislosti so spáchaním priestupku, ktorého sa v máji dopustil nedodržaním protipandemických opatrení. Informoval o tom v stredu spravodajský server 24.hu.

Opozičný poslanec premietal 18. mája - v čase zákazu nočného vychádzania - na stenu parlamentu nápis "Zlodeji musia zaplatiť!", pod ktorým boli umiestnené fotografie premiéra Viktora Orbána a jemu blízkeho podnikateľa Lőrincza Mészárosa.

Jakab na Facebooku uviedol, že ak v parlamente povie pravdu, potrestá ho predseda zákonodarného zboru László Kövér, ako sa to stalo v uplynulých týždňoch.

"Ak premietnem na parlament, že zlodeji musia zaplatiť, tak musím ísť na políciu," dodal s poznámkou, že na vypočúvanie tak nechodia zlodeji, ale on. O niekoľko mesiacov by sa to však malo zmeniť, podotkol predseda Jobbiku, čím mal podľa servra 24.hu na mysli nadchádzajúce parlamentné voľby v roku 2022.

Zásahová jednotka polície obkolesila 19. mája o 01.21 h na dunajskom nábreží pri parlamente Jakaba a štyroch novinárov.

Jakab, ktorého vtedy hliadka legitimovala, povedal, že premietaním na stenu budovy parlamentu chcel prejaviť svoj názor. Hliadka, ktorá odôvodnila zásah porušením ochranných opatrení, podala hlásenie príslušnému priestupkovému orgánu.