Šéf Ryanairu sa zastal pilota, ktorý nútene pristál v Minsku. Nemal inú možnosť

Pilot sa pokúšal poradiť s aerolinkami, no od úradov dostal nepravdivé výhovorky.

16. jún 2021 o 11:40 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Pilot, ktorého lietadlo presmerovali do Bieloruska, aby mohli zadržať opozičného novinára, dostal varovanie, že ak bude pokračovať do Litvy, na palube exploduje bomba. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na šéfa leteckej spoločnosti Ryanair.



Michael O'Leary ďalej uviedol, že pilot sa pokúšal poradiť s aerolinkami, no od úradov dostal nepravdivé výhovorky, že Ryanair nedvíha telefón. Incident preto označil za „vopred premyslené porušenie“ globálnych leteckých predpisov. Bielorusko naďalej odmieta, že by išlo o nútené pristátie.

Súvisiaci článok Pratasevič sa bojí rovnako ako ja. No niektorí vzdorujú Čítajte

Let FR4978 spoločnosti Ryanair v nedeľu 23. mája smeroval z gréckych Atén do litovského Vilniusu, keď zrazu nad Bieloruskom, asi 10 kilometrov od litovskej hranice, zmenil kurz. Novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľku Sofiu Sapegu po pristátí lietadla v bieloruskom Minsku zadržali a obaja sú stále za mrežami.



Incident si vyslúžil odsúdenie od Európskej únie, Veľkej Británie a ďalších západných krajín, ktoré reagovali zákazom pre bieloruského štátneho prepravcu Belavia používať ich letiská a zároveň nariadili svojim aerolinkám, aby sa vyhýbali bieloruskému vzdušnému priestoru.



O'Leary v utorok britskému parlamentnému výboru podrobne popísal udalosti, ktoré viedli k presmerovaniu lietadla. Minská letová kontrola podľa neho pilotovi oznámila, že dostali „dôveryhodnú vyhrážku, že ak lietadlo vojde do litovského vzdušného priestoru alebo sa pokúsi pristáť na letisku vo Vilniuse... exploduje bomba na palube“.



Pilot „opakovane“ žiadal o spojenie s operačným strediskom Ryanairu, no „Minsk sa vyhováral, že Ryanair v Poľsku nezdvíha telefón“, opísal O'Leary s tým, že lietadlá v tejto oblasti by normálne presmerovali do Poľska alebo pobaltských krajín, no pilotovi nedali inú možnosť, len pristáť v Minsku. Keď sa pilot spýtal, aká je úroveň hrozby, dostal odpoveď, že červená, „čo mu nedalo inú možnosť“.



Lietadlo podľa neho prinútili pristáť „pod falošnou zámienkou s využitím minskej letovej kontroly a zdá sa jasné, že dvoch pasažierov proti ich vôli odviedli z lietadla a zadržali“.



Po pristátí podľa O'Learyho nútili posádku, aby na video potvrdila, že lietadlo do Minska presmerovali dobrovoľne, no oni to odmietli spraviť. Keď lietadlo opäť vzlietlo, chýbali piati pasažieri - Pratasevič, Sapega a tri „neidentifikované osoby“, ktoré podľa informácií od bezpečnostných agentúr boli podľa neho „KGB typy“. Traja jednotlivci, medzi ktorými bol aj grécky pasažier, sa pre bieloruskú televíziu vyjadrili, že aj tak cestovali do Bieloruska, takže sa rozhodli nepokračovať v lete do Litvy.



O'Learyho vyjadrenia prišli deň po tom, ako veliteľ bieloruských vzdušných síl Igar Golub povedal, že „nebolo žiadne zadržanie, žiadne násilné presmerovanie z hraníc alebo nútené pristátie lietadla Ryanairu“.