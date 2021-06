Izrael zaútočil na pásmo Gazy, išlo o odvetu za zápalné balóny

Ide o prvú eskaláciu napätia od mája.

16. jún 2021 o 6:45 TASR

GAZA. Izraelské letectvo podniklo v stredu letecké útoky na palestínske pásmo Gazy. K náletom došlo po tom, ako palestínski radikáli v utorok vyslali smerom nad územie južného Izraela viacero zápalných balónov, pričom mnohé z nich spôsobili požiare lesných porastov alebo úrody.

O izraelských náletoch informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na palestínske bezpečnostné zdroje a svedkov.

Obe strany konfliktu pracujú na trvalom prímerí

Izraelské nálety a vysielanie zápalných balónov sú prvou eskaláciou medzi Izraelom a pásmom Gazy od 21. mája, keď sa uzavretím prímeria skončilo 11 dní ťažkých bojov, pri ktorých zahynulo 260 Palestínčanov a 13 osôb v Izraeli.

Obe strany konfliktu momentálne za pomoci Egypta ako sprostredkovateľa pracujú na trvalej dohode o prímerí medzi Izraelom a Palestínčanmi, dodala AFP.

Terčom náletov sa v stredu nad ránom stali objekty v mestách Chán Júnis a Gaza. O následkoch tejto izraelskej bojovej operácie zatiaľ nie sú žiadne správy.

Spravodajský postál al-Watan informoval, že podľa hnutia Hamas bol terčom jedného z náletov jeden z výcvikových táborov jeho vojenského krídla.

Izraelská armáda potvrdila útok

Izraelská armáda potvrdila, že jej lietadlo zaútočilo na ozbrojené zložky radikálneho hnutia Hamas v palestínskom pásme Gazy.

Armáda židovského štátu vysvetlila, že sa tak stalo v reakcii na vypustenie zápalných balónov z pásma Gazy, ktoré po dopade na poliach na juhu Izraela spôsobili požiare, informovala agentúra Reuters.

Armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že vzhľadom na pokračujúce teroristické činy z Gazy je "pripravená na všetky scenáre vrátane obnovených bojov".

Denník The Times of Israel pripomenul, že za posledné tri roky Palestínčania z pásma Gazy, väčšinou prepojení s Hamasom a inými teroristickými skupinami, vypustili smerom na juh Izraela tisíce héliom naplnených balónov so zápalnými a výbušnými zariadeniami, ktoré po dopade a vznietení spôsobili rozsiahle požiare a značné škody na poliach, v prírodných rezerváciách i na súkromnom majetku.