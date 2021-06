Ľudskoprávne organizácie chcú, aby výbuch v Bejrúte vyšetrila OSN

Príčina katastrofy nie je známa ani po deviatich mesiacoch.

15. jún 2021 o 17:33 TASR

BEJRÚT. Desiatky ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International (AI) a Human Rights Watch (HRW) v utorok vyzvali členské krajiny Rady OSN pre ľudské práva, aby vyšetrili minuloročný výbuch v prístave v libanonskom hlavnom meste Bejrút.

Ako píše agentúra AFP, miestnym orgánom sa totiž príčinu tragédie dosiaľ objasniť nepodarilo.

Marenie, vyhýbanie sa a odkladanie vyšetrovania

"Ako sa blížime k prvému výročiu od explózie, dôvod na takéto medzinárodné vyšetrovanie len silnie," uvádza sa v spoločnom liste, ktorý podpísalo 53 libanonských, regionálnych a medzinárodných organizácií a 62 preživších a príbuzných obetí.

"Libanonskí predstavitelia prebiehajúce vnútroštátne vyšetrovanie maria, vyhýbajú sa mu a odkladajú ho," tvrdí AI.

"To zdôrazňuje potrebu medzinárodného vyšetrovania, ktoré by stanovilo príčiny výbuchu a to, kto bol zaň zodpovedný," uviedla HRW v samostatnom vyhlásení.

Pri výbuchu, ktorý vlani 4. augusta zničil prístav v Bejrúte a veľkú časť libanonského hlavného mesta, zomrelo viac ako 200 ľudí a viac ako 6 500 ich bolo zranených.

V dôsledku tejto explózie sa bez strechy nad hlavou ocitlo okolo 300-tisíc ľudí. Explózia spôsobila materiálne škody v odhadovanej výške 10 až 15 miliárd dolárov.

Predpokladá sa, že v sklade explodovalo 2 750 ton dusičnanu amónneho, ktorý bol v prístave uložený od roku 2013, keď ho zhabali tamojšie colné úrady. Tento nebezpečný tovar však zostal uložený v sklade, aj keď colníci opakovane - ale neúspešne - žiadali súd, aby nariadil odvoz tohto materiálu.

Volanie po nestrannosti

Ani desať mesiacov po katastrofe však nie sú jej okolnosti objasnené, poznamenáva AFP.

Napriek narastajúcim výzvam zo zahraničia i priamo z Libanonu volajúcim po nestrannom vyšetrovaní, libanonskí predstavitelia medzinárodné vyšetrovanie opakovane odmietajú. Mnohí občania vinia vedenie krajiny, ktoré je podľa nich zodpovedné za desaťročia korupcie a zanedbávania.

Hlavný vyšetrujúci sudca v júni uviedol, že čoskoro začne vypočúvať podozrivých po tom, čo bude ukončená predbežná fáza vyšetrovania.

Cieľom vyšetrovania je zistiť, či k výbuchu došlo v dôsledku nehody alebo úmyselne, pričom nie je vylúčená ani možnosť, že išlo o útok zinscenovaný zo zahraničia. Ako uviedol pre AFP súdny zdroj, správa, ktorú vypracovali francúzske orgány, túto možnosť však vylúčila.