V Mjanmarsku sa začal proces so zosadenou líderkou Aun Schan Su Ťij

Pojednávania by sa mali konať každý týždeň v pondelok a v utorok.

14. jún 2021 o 15:08 SITA

NEPJITO. V Mjanmarsku sa v pondelok začal súdny proces so zosadenou štátnou kancelárkou Aun Schan Su Ťij.

Politička je obvinená z nelegálneho zaobstarania vysielačiek pre svojich osobných strážcov, ich nepovoleného používania a šírenia informácií, ktoré by mohli spôsobiť obavy u verejnosti alebo nepokoje, a tiež z dvojnásobného porušenia protipandemických obmedzení v roku 2020.

Podľa mnohých pozorovateľov sú obvinenia pokusom junty, ktorá Su Ťij pri februárovom prevrate zosadila, o jej elimináciu ako politickej sily a upevnenie vojenskej moci.

Obmedzený prístup k právnikom

Proces so 75-ročnou Su Ťij sa koná za zatvorenými dverami špecializovaného súdu v hlavnom meste Nepjito. Jej právnici však uviedli, že na konci pondelkového pojednávania dostali slovo vládni žalobcovia.

Tí budú mať čas prezentovať svoje argumenty do 28. júna, po nich dostane priestor právny tím političky, ktorý bude mať čas do 26. júla. Súdne pojednávania by sa mali konať každý týždeň v pondelok a v utorok.

Su Ťij čelí ešte dvom vážnejším obvineniam, ktorým sa úrady venujú separátne. Jedno sa týka porušenia zákona o štátnych tajomstvách, čo môže vyústiť do maximálne 14-ročného pobytu vo väzení, druhé zase podplácania, za čo hrozí 15 rokov odňatia slobody a pokuta.

Hoci Su Ťij čelila prvému obvineniu už niekoľko dní po prevrate, so svojimi právnikmi sa nemohla osobne stretnúť až do 24. mája, keď sa po prvý raz postavila pred súd počas predprocesného pojednávania. Odvtedy s nimi mala len ďalšie krátke stretnutie a potom sa s nimi uvidela znova až na súde, uvádza agentúra AP.

Počas protestov zomreli stovky ľudí

Prevrat v Mjanmarsku sa uskutočnil 1. februára. Zosadeniu vlády štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij predchádzali voľby, v ktorých zvíťazila jej Národná liga pre demokraciu. Armáda však výsledok spochybňovala.

Vládu obvinila z volebného podvodu a nečinnosť pri jeho riešení označila za dôvod prevzatia moci. Armáda okrem Su Ťij zatkla aj prezidenta Wina Myinta, ďalších členov vlády aj vládnej strany.

Trestné konanie so Su Ťij predstavuje ďalšiu prekážku v demokratickom procese v Mjanmarsku. Junta tvrdí, že v priebehu nasledujúceho roka, prípadne dvoch usporiada nové voľby, mjanmarská armáda má však dlhú históriu sľubovania volieb, s ktorými napokon nenapredovala.

Prevrat vyvolal protesty v mestách po celom Mjanmarsku, ktoré pokračovali aj napriek násilnému zásahu orgánov, v dôsledku ktorého zomreli stovky ľudí. Pouličné demonštrácie postupne oslabili, junta však čelí menšiemu ozbrojenému povstaniu oponentov v mestských aj vidieckych oblastiach.