Britská vláda mení plány, uvoľnenie opatrení v Anglicku odložia

Na odloženie uvoľňovania vyzývajú aj vedci.

14. jún 2021 o 8:01 SITA

BRATISLAVA. Členovia britskej vlády sa rozhodli odložiť v Anglicku zrušenie reštrikcií zameraných proti šíreniu koronavírusu.

Zatiaľ je uvoľnenie protipandemických opatrení naplánované na 21. jún, ale vládne zdroje pre BBC uviedli, že väčšina pravidiel zostane v platnosti o štyri týždne dlhšie.

Znamená to, že nočné kluby zostanú zatvorené a ľudia budú nabádaní na to, aby naďalej pracovali z domu, ak je to možné.

Mnohí vedci vyzývajú, aby sa uvoľnenie reštrikcií odložilo s cieľom dosiahnuť zaočkovanosť väčšieho počtu ľudí vzhľadom na rastúci počet prípadov nákazy takzvaným indickým variantom koronavírusu.

Odhaduje sa, že indický variant je o približne 60 percent nákazlivejší, ako britský variant koronavírusu. Zároveň v prípade nákazy indickým variantom je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že infikovaní ľudia budú musieť byť hospitalizovaní.