Španielska krajná ľavica Podemos má novú predsedníčku

Bývalý šéf strany Iglesias v politike skončil.

13. jún 2021 o 17:41 TASR

MADRID. Členovia koaličnej krajne ľavicovej strany Podemos v nedeľu oficiálne do funkcie vymenovali svoju novú predsedníčku. Stala sa ňou Ione Belarraová, blízka spolupracovníčka bývalého straníckeho predsedu Pabla Iglesiasa, informovala agentúra AFP.

Spomedzi troch kandidátov na post nového predsedu strany bola Belarraová podľa AFP favoritom. V hlasovaní, ktoré trvalo týždeň, získala 89 percent hlasov.

Strana novú predsedníčku vymenovala po tom, čo bývalý predseda Iglesias nedávno oznámil, že v politike končí. Urobil tak po jasnej porážke ľavicových strán v májových regionálnych voľbách v Madridskom spoločenstve. Iglesias sa nezúčastnil na nedeľňajšom zjazde strany, ​aby tak dal najavo, že v strane, ktorú založil v roku 2014, už nemá žiaden vplyv, píše AFP.

Iglesias sa svojím odchodom z politiky vzdal postu šéfa rezortu sociálnych vecí, ktorý po ňom prebrala práve Belarraová. Do jeho bývalej funkcie podpredsedu španielskej vlády zas nastúpila súčasná ministerka práce Yolanda Díazová. Práve jej meno sa ocitne na prvom mieste kandidátky Podemos v parlamentných voľbách, ktoré by sa mali konať do januára 2024.