Miliarda vakcín, koniec uhlia a hádky o brexite. Ako dopadol summit G7?

Biden chce byť tvrdší k Číne, Európa je opatrnejšia.

13. jún 2021 o 18:37 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Viac ako rok sa mnohí svetoví lídri zhovárali len prostredníctvom obrazoviek počítačov. Víkendové stretnutie lídrov krajín G7 na pobreží na západe Anglicka však prinieslo očakávaný "koniec zoomovej diplomacie", ako ho nazval denník New York Times.

V piatok tak na pláži v grófstve Cornwall pred fotoaparátmi pózovali premiéri Británie, Kanady, Talianska aj Japonska, prezidenti Spojených štátov a Francúzska, nemecká kancelárka aj lídri Európskej rady a Európskej komisie.

Neskôr sa k nim pridala na fototermín aj britská kráľovná Alžbeta II., ktorá žartovala: "Mali by sme sa tváriť, že si to užívame?" "Určite. Užívame si to, aj keď tak nevyzeráme," reagoval na ňu britský premiér Johnson. Práve rokovania s Johnsonom však vyvolávali na summite najväčšie problémy a konflikty. O čom sa lídri zhovárali a na čom sa zhodli?

1. Problémový brexit

Pre hostiteľa summitu Borisa Johnsona malo byť stretnutie symbolom toho, že Veľká Británia sa po brexite vracia na svetovú scénu ako jedna z veľmocí. Rokovania o brexite, takmer rok a pol po oficiálnom odchode Británie z Európskej únie, však Johnsonove snahy narušili.