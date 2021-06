Putin očakáva od stretnutia s Bidenom obnovenie kontaktov a nadviazanie dialógu

Za spoločné záujmy Putin považuje strategickú stabilitu i tému regionálnych konfliktov.

13. jún 2021 o 14:45 TASR

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin očakáva, že na budúcotýždňovom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom v Ženeve obnoví osobné kontakty a nadviaže dialóg o otázkach spoločného záujmu.

Uviedol to podľa agentúry TASS v rozhovore pre reláciu "Moskva. Kremeľ. Putin" televízie Rossija-1, ktorej ukážky zverejnila stránka smotrim.ru.

"(Je potrebné) obnoviť naše osobné kontakty, vzťahy, nadviazať priamy dialóg, vytvoriť skutočne fungujúce mechanizmy interakcie v tých oblastiach spoločného záujmu," odpovedal Putin na otázku, aké má očakávania od vrcholnej schôdzky.

Za oblasti spoločného záujmu Putin považuje strategickú stabilitu, tému regionálnych konfliktov, opatrenia na ochranu prírody a všeobecne ochranu životného prostredia v globálnom meradle a hospodársku spoluprácu.

"Ak po tomto stretnutí vytvoríme mechanizmy pre prácu vo všetkých týchto oblastiach, myslím si, že by to bolo dobré. Dalo by sa povedať, že stretnutie potom bolo užitočné," uviedol Putin.

Podľa Putina existujú spoločné záujmy aj v ekonomických otázkach. "Mnoho amerických spoločností chce s nami spolupracovať, ale z nášho trhu ich sťahujú. Je to skutočne dobré pre americkú ekonomiku?" spýtal sa Putin.

Moskva podľa šéfa Kremľa "neurobila jediný krok" k zhoršeniu vzťahov s USA v otázkach bezpečnosti. Ako príklad uviedol takzvané červené čiary, týkajúce sa rozmiestnenia bojových útočných systémov.

"Pozrite sa na Poľsko a Rumunsko - už sú tam rozmiestnené systémy protiraketovej obrany, dajú sa nainštalovať úderné systémy. Ale my sme z Kuby stiahli našu vojenskú základňu. My to nerobíme, ale naši partneri, bohužiaľ, robia práve toto," konštatoval Putin.

Ocenil však, že nová americká administratíva pod vedením Bidena ako prvý krok predĺžila zmluvu START III o jadrovom odzbrojení medzi USA a Ruskom. Neurobilo sa to hneď na začiatku, ale až na základe analýzy situácie vo svete a v našich vzťahoch, čo Putin označil za "prejav profesionality" prezidenta Bidena.