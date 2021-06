K-pop je jedovatá rakovina. Kimovi už vadí aj juhokórejská hudba

Kim chce skrotiť juhokórejský pop.

13. jún 2021 o 15:34 ČTK

SOUL. Podľa vodcu Kim Čong-una je K-pop "jedovatá rakovina" kaziaca "vzhľad, účesy, reč i správanie" mladých Severokórejčanov. Jeho štátne médiá varovali, že pokiaľ nebude pod kontrolou, môže sa kvôli nemu Severná Kórea "rozpadnúť ako mokrá stena".

Reč je o juhokórejskej popkultúre, ktorá si získala fanúšikov po celom svete a teraz preniká aj do KĽDR. Jej rastúci vplyv prinútil vodcu tohto totalitného štátu vyhlásiť novú kultúrnu vojnu s cieľom zastaviť K-pop. Podľa The New York Times aj diktátor môže mať problém zabrzdiť túto valiaci sa vlnu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kim chce zastaviť kultúrnu inváziu

Súvisiaci článok USA a Južná Kórea potvrdili záujem o odzbrojenie KĽDR Čítajte

Počas posledných mesiacov neubehol deň, kedy by Kim alebo štátne médiá nebojovali proti "antisocialistickým a nesocialistickým" vplyvom, ktoré sa v krajine šíria - predovšetkým juhokórejským filmom, seriálom a hudobným klipom, pre ktorú sa vžilo označenie K-pop. V rámci úzkostnej snahy o znovuzískanie kontroly, Kim nariadil vláde, aby zastavila túto kultúrnu inváziu.

Tento pokus o cenzúru nie je nič iné, než hysterický záchvat hnevu severokórejského diktátora. Prichádza v čase, keď sa severokórejská ekonomika zmieta v problémoch a jej diplomacie so Západom stagnujú. Mladí Severokórejčania sú vďaka tomu prístupnejší vonkajším vplyvom aj spochybňovaniu pevnej vlády Kim Čong-una nad KĽDR.

"Mladí Severokórejčania majú pocit, že Kim Čong-unovi nemajú byť za čo vďační," povedal Čung Kwang-il, prebehlík z KĽDR, ktorý vedie sieť pašujúcu K-pop do Severnej Kórey. "Musí obnoviť ideologickú kontrolu mladých ak nechce stratiť základy, na ktorých stojí budúcnosť dynastickej vlády jeho rodiny," dodal.

Podpultový tovar

Súvisiaci článok Severnej Kórei hrozí nedostatok potravín aj obmedzenie zdravotnej starostlivosti Čítajte

Kimova rodina vedie Severnú Kóreu už tri generácie a počas tejto doby prechádzala lojalita obyvateľov častými skúškami.

Jednou z nich bol hladomor koncom 90. rokov 20. storočia, kedy nebola vláda schopná zaistiť dodávky potravín a milióny obyvateľov zomreli. Rodiny prežívali vďaka kupovaniu potravín na neoficiálnom trhu, kam prúdil tovar pašovaný z Číny - vrátane pirátskych kópií juhokórejskej zábavy.

Severokórejská štátna propaganda dlhodobo popisovala Južnú Kóreu ako peklo na zemi plné žobrákov. Vďaka seriálom, ktoré sa najprv pašovali na videokazetách a cédečkách, sa mladí Severokórejčania dozvedeli, že zatiaľ čo oni mali problém zohnať dostatok jedla počas hladomoru, ľudia v Južnej Kórei držia diéty, aby schudli.

V súčasnosti sa juhokórejská zábava pašuje z Číny na flash-diskoch a získava si srdcia mladých Severokórejčanov, ktorí sa na ňu pozerajú za zatvorenými dverami a so zatiahnutými závesmi na oknách.

Hrozí im až 15 rokov nútených prác

Jej prítomnosť začala byť tak znepokojujúca, že v decembri minulého roka KĽDR prijala nový zákon. Na jeho základe hrozí každému, kto bude sledovať alebo vlastniť juhokórejské nahrávky päť až pätnásť rokov nútených prác.

Predchádzajúci maximálny trest za tento prečin bol päť rokov nútených prác. Tým, ktorí tieto materiály pašujú hrozia ešte prísnejšie tresty, vrátane trestu smrti. Nový zákon dokonca stanovuje trest až dva roky nútených prác pre tých, ktorí "hovoria, píšu alebo spievajú juhokórejským štýlom".

Napríklad ženy v Severnej Kórei majú oslovovať svojich partnerov "súdruh". Namiesto toho ale mnoho z nich začalo používať oslovenie "Oppa" - zlatko - ako to robia ženy v juhokórejských seriáloch. Nič na tom nezmení ani skutočnosť, že podľa Kim Čong-una je takýto jazyk "perverzný".