Švajčiari rozhodujú v referende o zvýšení daní z fosílnych palív

Peniaze by putovali do "klimatického fondu".

13. jún 2021 o 10:35 SITA

ŽENEVA. Vo Švajčiarsku sa dnes koná referendum, v ktorom sa môžu ľudia vyjadriť k navrhovanému zákonu o oxide uhličitom. Ten navrhuje zvýšiť dane a poplatky z palív, ktoré produkujú skleníkové plyny.

Tamojšia vláda tvrdí, že krajina čelí vysokému nárastu teplôt, ktorý je dokonca dvakrát rýchlejší ako svetový priemer. Ako hlavného vinníka vidí práve oxid uhličitý.

Ak by zákon schválili, priniesol by nové dane z palív, ale napríklad aj z leteniek.

Peniaze by putovali do "klimatického fondu", vďaka ktorému by sa podporovali aktivity, ako napríklad elektrické autobusy či financovanie švajčiarskych spoločností zameraných na inovatívne ekologické technológie. Takisto by prispievali na nové vykurovacie systémy či pomoc oblastiam najviac ohrozených klimatickou zmenou.



Prieskumy naznačujú, že väčšina ľudí návrh podporí. Predbežné výsledky očakávajú v nedeľu popoludní.



Kritici tvrdia, že švajčiarske emisie tvoria len 0,1 percenta z celosvetovej hodnoty. Zákon by mal podľa nich veľký dopad na množstvo obyvateľov, od rodín s nízkymi a strednými príjmami, cez vodičov, cestovateľov po majiteľov domov alebo nájomcov.



Vláda však tvrdí, že náklady za nečinnosť by boli oveľa vyššie.



Voliči sa v referende môžu vyjadriť aj k zákazu používania pesticídov, posilneniu právomoci polície aj v rámci boja proti terorizmu alebo poskytovaní finančnej pomoci v spojitosti s pandémiou.