Brazílska polícia zastrelila jedného z najhľadanejších zločincov

Wellington da Silva Braga, známy ako Ecko, viedol milície vo viac ako 20 oblastiach.

12. jún 2021 o 21:12 SITA

RIO DE JANEIRO. V brazílskom meste Rio de Janeiro v sobotu zabili počas policajnej akcie jedného z najhľadanejších zločincov v krajine. Wellington da Silva Braga, známy ako Ecko, viedol milície vo viac ako 20 oblastiach.

Polícia potvrdila, že konfrontácia nastala po tom, ako muži zákona prišli do domu s cieľom zatknúť hľadaného kriminálnika. Počas prestrelky ho zranili. Zástupcovia miestnej nemocnice neskôr potvrdili, že zomrel.



Zatiaľ nie je známe, či zomrel alebo utrpel zranenia aj niekto ďalší.



Braga čelil početným obvineniam z vydierania, vraždy, prania špinavých peňazí či držby zbraní. Polícii sa ho nikdy nepodarilo zatknúť.



Skupiny, ktoré viedol, tvorili väčšinou bývalí policajti, vojaci alebo hasiči. Pôvodne sa dali dokopy v rámci boja proti zločineckým skupinám v chudobných oblastiach, no následne sa zapojili do nezákonného obchodovania a vydierania.