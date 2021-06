V Grécku odsúdili štyroch Afgáncov za podpálenie tábora

Požiar úplne zničili najväčší utečenecký tábor v Európe.

12. jún 2021 o 17:24 TASR

Tábor Moria zhorel do tla. (Zdroj: TASR/AP)

ATÉNY. Na desať rokov väzenia odsúdil v sobotu súd v Grécku každého zo štyroch Afgancov za založenie požiarov, ktoré vlani zničili tábor Moria, najväčší utečenecký tábor v Európe. Informovala o tom agentúra AFP.

Právni zástupcovia štyroch mladých žiadateľov o azyl z Afganistanu informovali, že súd na ostrove Chios ich odsúdil za úmyselné podpaľačstvo. Zároveň pre AFP povedali, že sa bezprostredne po vynesení verdiktu proti nemu odvolali.

Utečenecký tábor Moria na egejskom ostrove Lesbos bol domovom pre viac než 10.000 ľudí, kým nebol v dôsledku dvoch požiarov v septembri 2020 zničený.

Dvoch mladistvých Afgancov už v tomto istom prípade odsúdili na päťročné väzenie v marci tohto roka.

Právni zástupcovia štyroch obžalovaných, ktorí sa postavili pred súd v piatok, argumentovali tým, že ich klienti nemali zaručený spravodlivý proces. Traja z nich podľa obhajcov disponovali dokumentmi, že v čase zatknutia ešte nemali 18 rokov, grécky štát ich však neuznal za maloletých.

Proces bol z veľkej časti založený na výpovediach ďalšieho afganského žiadateľa o azyl, ktorý šiestich podozrivých označil za páchateľov. Obhajoba namietala, že svedok sa v piatok pred súd nedostavil a nebol prítomný ani na pojednávaní v marci, keďže ho nemohli lokalizovať.

Obžalovaní tvrdili, že sú terčom obvinení svedka, etnického Paštúna, pretože všetci šiesti sú z etnika Hazarov, dlhodobo prenasledovanej menšiny v Afganistane.

Tábor Moria postavili v roku 2013 pre maximálny počet 3000 ľudí. V roku 2015 boli jeho kapacity výrazne preťažené v dôsledku rozsiahlej vlny utečencov prichádzajúcich na grécke ostrovy v malých člnoch z Turecka.

Požiare vypukli 8. a 9. septembra 2020 po tom, čo do tábora preniklo napätie v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Podľa svedkov sa konflikt strhol po tom, ako približne 200 migrantov odmietlo ísť do karantény, keďže nemali pozitívne testy na Covid-19 ani neprišli do kontaktu s nikým nakazeným, uvádza AFP.