Na hrade Windsor sa koná oficiálna oslava narodenín Alžbety II.

Podujatie bolo väčšie ako vlani, no stále nedosahuje rozmerov z obdobia spred pandémie.

12. jún 2021 o 15:26 SITA

LONDÝN. Na hrade Windsor sa v sobotu koná oslava narodenín kráľovnej Alžbety II.. Tak, ako minulý rok, aj dnes má oficiálne podujatie Trooping the Colour menšie rozmery.

Obvykle sa koná v Londýne a zúčastňujú sa na ňom stovky vojakov a tisíce divákov.

Na hrade vzdialenom zhruba 44 kilometrov od Londýna sa zišla na rozdiel od minulého roka aj hŕstka pozorovateľov. Vlani sa na slávnosti zúčastnilo 85 vojakov, dnes je ich 274 plus 70 koní. Na oblohe takisto preletelo deväť stíhačiek Kráľovského letectva a zanechalo za sebou dym modrej, bielej a červenej farby.

Zástupca armády, ktorý má zodpovednosť za prípravy, verí, že budúci rok už bude opäť normálny. "Je to veľmi náročné, no my máme radi výzvy. COVID nám to sťažil, ale najviac zo všetkého sme chceli dať kráľovnej nezabudnuteľný deň, z ktorého sa bude radovať," vyjadril sa Guy Stone.



Alžbeta II. má narodeniny 21. apríla, no oficiálna oslava sa koná vždy počas druhej júnovej soboty.



Kráľovná a ďalší členovia kráľovskej rodiny boli v piatok v Cornwalle, kde sa koná samit svetových lídrov G7.