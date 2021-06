Na Filipínach vybuchla nákladná loď, zapálila neďaleký slum

Príčina požiaru a následného výbuchu zatiaľ nie je známa.

12. jún 2021 o 12:29 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

MANILA. Výbuch nákladnej lode zakotvenej v hlavnom meste Filipín si v sobotu vyžiadal najmenej šesť zranených. Oheň sa rozšíril aj do neďalekého slumu na brehu rieky a zničil niekoľko desiatok chatrčí.

Súvisiaci článok Možný únik nafty z poškodenej lode pri Srí Lanke ukážu testy vody Čítajte

Príčina požiaru a následnej explózie na lodi zatiaľ nie je známa. Plavidlo MV Titan 8 horelo sedem hodín. Posádka v panike skočila do rieky Pasig. Najmenej dvaja muži, ktorí sa nachádzali na palube, sú nezvestní.



Loď viezla sudy na palivo a zakotvila, aby si doplnila palivo pred cestou do západnej provincie Palawan. Pobrežná stráž s odvolaním sa na svedkov incidentu informovala, že explózia nastala v sobotu ráno. Zranili sa pri nej aj členovia posádky inej lode zakotvenej v prístave.



Tlejúce trosky a sudy plávali v rieke a dostali sa až do neďalekého slumu, kde oheň zasiahol približne 40 stavieb, väčšinou chatrčí.