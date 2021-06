Pulitzerovu cenu dostala aj tínedžerka, ktorá natočila vraždu Floyda

Prestížne novinárske ceny sa udeľujú od roku 1917.

11. jún 2021 o 23:12 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

NEW YORK. V Spojených štátoch v piatok udelili prestížne novinárske Pulitzerove ceny. Špeciálne ocenenie dostala aj americká tínedžerka Darnella Frazierová, ktorá vlani nakrútila video dokumentujúce zavraždenie Afroameričana Georgea Floyda policajtom.

Predmetný videozáznam podnietil celosvetové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite. Podľa tlačovej agentúry AFP jej príspevok zdôrazňuje kľúčovú úlohu občanov pri "hľadaní pravdy a spravodlivosti".

Frazierová bola taktiež jedným zo svedkov, ktorí vypovedali na súdnom procese s minneapoliským belošským policajtom Derekom Chauvinom, ktorého v apríli uznali za vinného z Floydovej vraždy.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kQ_0PAVpQoU

BuzzFeed sa dočkal prvého ocenenia

Redakcia denníka Star Tribune, ktorý vychádza v americkom štáte Minnesota, bola ocenená Pulitzerovou cenou v kategórii mimoriadne správy za spracovanie Floydovej smrti a následných súvisiacich udalostí.

Denník The New York Times dostal cenu v kategórii služba pre verejnosť za svoje "odvážne a vyčerpávajúce" pokrývanie koronavírusovej pandémie.

Internetový portál BuzzFeed sa dočkal svojej prvej Pulitzerovej ceny – v kategórii zahraničného spravodajstva – za príspevky o väzenských táboroch pre moslimov v Číne.

Tlačová agentúra Reuters dostala cenu v rovnakej kategórii za bádanie v oblasti právnej doktríny kvalifikovanej imunity a spôsobov jej použitia na ochranu policajtov pred stíhaním.

Tlačová agentúra Associated Press (AP) získala Pulitzerovu cenu v kategórii fotografia mimoriadnych udalostí a jej fotoreportér Emilio Morenatti bol ocenený za fotografiu v kategórii príbeh.

Najlepší životopis bol o Malcolmovi X

Cenu za beletriu získalo dielo The Night Watchman od Louisy Erdrichovej, ocenenie za literatúru faktu získala publikácia Wilmington's Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy od Davida Zucchina.

Pulitzerovu cenu za životopis udelili zosnulému novinárovi Lesovi Payneovi a jeho dcére Tamare Payneovej za knihu The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X. V kategórii poézia získala cenu Natalie Diazová za zbierku Postcolonial Love Poem.

Laureátov Pulitzerovej ceny tradične vyhlasujú na ceremoniáli na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.

Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia žurnalistiky v USA. V súčasnosti obsahujú 22 kategórií – okrem 15 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer.