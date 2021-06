Prezident Biden v júli privíta v Bielom dome Angelu Merkelovú

Nemecká kancelárka do Washingtonu pricestuje 15. júla.

11. jún 2021 o 14:39 SITA

PLYMOUTH. Americký prezident Joe Biden na budúci mesiac privíta v Bielom dome nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.

V piatok to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Jen Psaki s tým, že Merkelová do Washingtonu pricestuje 15. júla.



Stretnutie má podľa Psaki potvrdiť väzby medzi krajinami, pričom lídri by mali diskutovať o pandémii COVID-19, klimatickej zmene a medzinárodnej bezpečnosti.