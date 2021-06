Hlasy sú zrátané, Peru čaká na vyhlásenie mena nového prezidenta

Najviac hlasov, 50,2 percenta, získal ľavicový učiteľ Pedro Castillo.

11. jún 2021 o 13:49 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

LIMA. V Peru vo štvrtok dokončili rátanie hlasov v druhom kole prezidentských volieb, úrady však zatiaľ oficiálne nevyhlásili meno víťaza. Volebné orgány informovali, že preskúmavajú malý počet volebných lístkov z dôvodu nepreukázaných tvrdení o možnej manipulácii s hlasmi, na ktorú upozornila kandidátka Keiko Fujimoriová.



So zarátanými hlasmi z vidieka a peruánskych veľvyslanectiev v zahraničí s tesným náskokom vedie ľavicový učiteľ Pedro Castillo s 50,2 percent hlasov. Konzervatívna Fujimoriová, dcéra väzneného bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho, má 49,8percenta. Rozdiel medzi nimi je 70 774 hlasov.

Súvisiaci článok Castillo sa vyhlásil za víťaza volieb v Peru, jeho rivalka žiada prerátať hlasy Čítajte

Peruánsky volebný tribunál prehodnocuje 631 záznamových listín, z ktorých zhruba polovicu spochybnili zástupcovia kampane. Nie je jasné, koľko hlasov by mohlo byť dostupných. Fujimoriová tvrdí, že by ich mohlo dovedna byť najmenej 200-tisíc. Očakáva sa, že tribunálu bude trvať zhruba týždeň alebo viac, než oficiálne vyhlási víťaza.



Napadnutie volieb zo strany Fujimoriovej má čoraz menšiu pravdepodobnosť na úspech, tvrdia analytici. Jej kampaň zatiaľ nepodložila tvrdenia o podvodoch vo volebných miestnostiach.



Budúcnosť Fujimoriovej je neistá aj z právneho hľadiska. Prokurátor, ktorý ju vyšetruje pre údajné pranie špinavých peňazí, vo štvrtok požiadal, aby ju znovu vzali do väzby, pretože nedodržala podmienky podmienečného prepustenia spred roka. Politička strávila viac ako rok vo väzení v rámci vyšetrovania nelegálnych miliónových príspevkov jej kampane, ktoré údajne získala od brazílskej spoločnosti Odebrecht.