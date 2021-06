Možný únik nafty z poškodenej lode pri Srí Lanke ukážu testy vody

Oheň zničil väčšinu nákladu, ktorý obsahoval aj 25 ton kyseliny dusičnej.

11. jún 2021 o 9:59 SITA

KOLOMBO. Srílanské úrady odobrali vzorky vody s cieľom zistiť, či z potápajúcej sa nákladnej lode zničenej požiarom neuniká nafta.

Informovali o tom v piatok s tým, že na výsledky testov zo štvrtka ešte čakajú.

Vzorky odobral úrad na ochranu morského prostredia, uviedlo ministerstvo životného prostredia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oheň zničil väčšinu nákladu

Vykonnie testov podnietili satelitné snímky z dielne Planet Labs Inc. Tie ukázali vo vode v okolí lode MV X-Press Pearl, zničenej takmer dva týždne trvajúcim požiarom, látku, ktorá by mohla byť nafta.

Oheň zničil väčšinu nákladu, ktorý okrem iného obsahoval aj 25 ton kyseliny dusičnej a ďalších chemikálií, no panujú obavy, že zostávajúce chemikálie a stovky ton paliva by mohli uniknúť do mora, zničiť tamojší morský život a znečistiť pláže. Tie pritom znečistil už odpad z požiaru. Vláda preto zakázala rybolov v oblasti zhruba 80 kilometrov pozdĺž pobrežia.

Nezistil sa veľký únik nafty

Nalaka Godahewa, minister zodpovedný za ochranu pobrežia, sa vo štvrtok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyjadril, že satelitné zábery môžu byť zavádzajúce a že srílanské aj indické námorníctvo mu potvrdili, že tam nie je žiadny veľký únik nafty.

Loď MV X-Press Pearl plaviaca sa pod singapurskou vlajkou začala horieť 20. mája, keď kotvila zhruba 18 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Kolombo a čakala na prístup do prístavu.

Súvisiaci článok Rozbúrené more komplikuje snahy preskúmať potápajúcu sa loď pri Srí Lanke Čítajte

Nachádzalo sa na nej do 1 500 kontajnerov, v ktorých bolo okrem iného 25 ton kyseliny dusičnej a ďalších chemikálií. Námorníctvo predpokladá, že požiar spôsobili chemikálie.

Oheň, ktorý zničil väčšinu nákladu, sa podarilo uhasiť po 12 dňoch a loď sa následne začala potápať.

Úsilie dostať loď do hlbších vôd ďalej od prístavu v Kolombe zlyhalo, keď sa potopila zadná časť plavidla a zostala na morskom dne. V súčasnosti je loď stále čiastočne potopená vo vode hlbokej približne 21 metrov.

Súd v Kolombe minulý týždeň nariadil zákaz vycestovania z krajiny pre kapitána, lodného inžiniera a jeho zástupcu. Srílanská vláda plánuje proti majiteľom lode podniknúť právne kroky, aby dostala odškodnenie.