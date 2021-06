Heroín, kokaín a pranie špinavých peňazí, manželka narkobaróna El Chapa priznala vinu na troch federálnych zločinoch

Emma Coronel Aispuro pripustila, že pomáhala manželovi s jeho zločineckým impériom.

10. jún 2021 o 19:32 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON. Manželka uväzneného mexického narkobaróna Joaquína „El Chapa“ Guzmána vo štvrtok priznala vinu v prípade obvinení, ktorej voči nej vzniesli v Spojených štátoch. Tiež pripustila, že pomáhala manželovi s jeho zločineckým impériom.



Emma Coronel Aispuro sa priznala k trom federálnym trestným činom na súde vo Washingtone v rámci dohody o vine a treste s federálnymi prokurátormi. Obvinenia sa týkali vedomého a úmyselného sprisahania za účelom distribúcie heroínu, kokaínu, marihuany a metamfetamínu počas niekoľkých rokov, prania špinavých peňazí a zapojenia sa do transakcií so zahraničným obchodníkom s narkotikami.



Prokurátori tvrdia, že Coronel Aispuro „úzko spolupracovala so štruktúrou velenia a riadenia“ kartelu Sinaloa, ktorý viedol jej manžel, a pridala sa k distribúcii veľkého množstva drog, pretože vedela, že ich prepašujú do Spojených štátov.

Súvisiaci článok Hlavne udržať svedkov nažive. Začína sa súd s narkobarónom Čítajte

Podľa prokurátora Anthonyho Nardozziho Guzmánova manželka pomáhala a podporovala ciele kartelu zamerané na pašovanie drog, pričom pomohla s importom viac ako 450-tisíc kilogramov kokaínu, 90-tisíc kilogramov heroínu, 45-tisíc kilogramov metamfetamínu a zhruba 90-tisíc kilogramov marihuany do USA. Nardozzi tiež povedal, že Coronel Aispuro slúžila ako prostredníčka pri odovzdávaní správ členom kartelu po zatknutí jej manžela a sprisahala sa s jeho synmi za účelom plánovania a koordinácie jeho útekov z väzenia.



Tridsaťjedenročnú Coronel Aispuro zatkli vo februári na Medzinárodnom letisku Dulles vo Virgínii a odvtedy je vo väzbe. Jej zatknutie bolo prekvapivé, z časti aj preto, že sa ju úrady nepokúšali zatknúť skôr, aj napriek tomu, že ju prokurátori poukázali na jej spoluúčasť na zločinoch jej muža.



Guzmán šéfoval kartelu Sinaloa, ktorý bol podľa amerických úradov najväčším dodávateľom drog do Spojených štátov. V roku 2019 ho v New Yorku odsúdili na doživotie, okrem iného za pašeráctvo drog a pranie špinavých peňazí.